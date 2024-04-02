عمومية سالك توافق على توزيع أرباح نقدية بـ 550 مليون درهم

عقـدت شركة سالك "ش.م.ع." ("سالك" أو "الشـركة")، المشغل الحصـري لبوابات التعرفة المرورية فـي دبي، اليوم اجتماع جمعيتها العموميـة السنوية برئاسة معالي مطر الطـاير، رئـيس مجلـس إدارة سالك، ووافق المساهمون على تقريـر مجلــس الإدارة الـذي اشتمل على نشاط الشركة وبياناتها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والذي تضمن توزيع أرباح نقدية بقيمة 550.035.000 درهماً (بواقع 7.3338 فلساً للسهم الواحد) والتي تمثل 100% من صافي ربح الشركة عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2023.

وبلغت قيمة الأرباح النقدية القابلة للتوزيع 1,097,962,219 درهماً (ما يعادل 14.6395 فلس للسهم الواحد)، وهو ما يمثل حوالي 100% من صافي الأرباح القابلة للتوزيع لعام 2023.

اختتمت الجمعية العمومية أعمالها بالموافقة على العديد من القرارات الخاصة، بينها تعديل تعريف "المساهم الحكومي" ليشمل أي جهات أو أفراد تحددهم أو تسميهم حكومة دبي، وإجراء تعديلات على النظام الأساسي لإضافة أنشطة تجارية جديدة في عمليات سالك، كما وافقت الجمعية العمومية على سياسة سالك للمسؤولية الاجتماعية مع تخصيص نسبة مئوية من إيرادات الشركة المتوقّعة لمبادرات تلك السياسة.

وقال معالي مطر الطاير، رئيس مجلس إدارة شركة سالك: تعـد النتـائج الماليـة القويـة التـي حققتهـــا ســالك فــي عام 2023 شــهادة على قـــــوة نمـوذج أعمالهــا، حيث بلغ إجمالي إيرادات الشركة مستوى قياسياً قدره 2.1 مليار درهم بزيادة قدرها 11.4% على أساس سنوي، ويُعزى هذا النمو بشكل رئيس إلى إيرادات رسوم استخدام نظام التعرفة المرورية، والتي نمت بنسبة 11.7% على أساس سنوي مسجلاً أقوى أداء سنوي للشركة منذ بدء العمليات التشغيلية لسالك في عام 2007.

وأضاف: "يؤكد توزيع 100٪ من صافي أرباح الشركة للنصف الثاني من عام 2023، التزامنا بتوفير قيمة طويلة الأجل للمساهمين، كما يشكل الأداء المالي القوي لعام 2023 دليلاً ملموساً على ثقة الاطراف ذات العلاقة. كما نفتخر أن سالك تلعب دور محوري في النمو الاقتصادي المزدهر الذي تشهده إمارة دبي، وفي الوقت نفسه يعود هذا النمو والتنويع الاقتصادي بالمنفعة على نمو أعمال الشركة ".

وأوضح معالي مطر الطاير: "إن قرارات الجمعية العمومية اليوم تمثل خطوة مهمة في مسيرة تقدّم سالك، وتعزز قدرتنا على تحقيق النمو والاضطلاع بمسؤوليتنا المجتمعية. ويؤكد اعتماد سالك للمسؤولية الاجتماعية والبيئية والحوكمة لعام 2024 على التزامنا بتحقيق النمو المستدام ومواءمة عملياتنا مع أفضل الممارسات الدولية، وسنواصل التعاون مع المؤسسات ذات العلاقة لدعم خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية مع التركيز بشكل أساسي على الرفاهية المجتمعية وإحداث تغيير إيجابي في مجتمعنا".

من جهته، قال إبراهيم الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة سالك: "يمثل اجتماع الجمعية العمومية الثاني لسالك كشركة مساهمة عامة مدرجة محطة مهمة في مسيرة نموها وتطورها. إن التزامنا بمعايير الحوكمة والشفافية القوية قد غرس الثقة عند مساهمينا، كما تبين ذلك من الدعم والمشاركة الذي شهدناه في اجتماع اليوم، ونحن ملتزمون بتحقيق خططنا الاستراتيجية للنمو، والارتقاء بأعمالنا إلى مستويات غير مسبوقة من النجاح".

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