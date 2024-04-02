Tuesday, 02 April 2024 05:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نتانياهو يعترف بمسؤولية إسرائيل عن الهجوم الذي أودى بحياة موظفي إغاثة في غزة

4/2/2024 9:17:12 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن إسرائيل مسؤولة عن الهجوم المميت الذي أودى بحياة موظفي إغاثة في قطاع غزة، واصفا الحادث في رسالة مصورة" بحادث مأساوي لهجوم غير مقصود" نفذته القوات الإسرائيلية ضد " أشخاص أبرياء".

وعبر
بنيامين نتانياهو اليوم الثلاثاء عن أسفه لمقتل سبعة موظفي إغاثة يعملون لصالح منظمة ورلد سنترال كيتشن في ضربة جوية إسرائيلية على غزة، ووصف الحادث بأنه مأساوي وغير متعمد

وقال نتانياهو في بيان مصور "وارد أن يحدث مثل هذا في زمن الحرب. نفحص الأمر بدقة، ونتواصل مع الحكومات (بالدول الأجنبية التي سقط قتلى من رعاياها) وسنبذل قصارى جهدنا لضمان عدم تكرار ذلك".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN02042024000110011019ID1108049012

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث