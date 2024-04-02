نتانياهو يعترف بمسؤولية إسرائيل عن الهجوم الذي أودى بحياة موظفي إغاثة في غزة



قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن إسرائيل مسؤولة عن الهجوم المميت الذي أودى بحياة موظفي إغاثة في قطاع غزة، واصفا الحادث في رسالة مصورة" بحادث مأساوي لهجوم غير مقصود" نفذته القوات الإسرائيلية ضد " أشخاص أبرياء".

وعبر

بنيامين نتانياهو اليوم الثلاثاء عن أسفه لمقتل سبعة موظفي إغاثة يعملون لصالح منظمة ورلد سنترال كيتشن في ضربة جوية إسرائيلية على غزة، ووصف الحادث بأنه مأساوي وغير متعمد

وقال نتانياهو في بيان مصور "وارد أن يحدث مثل هذا في زمن الحرب. نفحص الأمر بدقة، ونتواصل مع الحكومات (بالدول الأجنبية التي سقط قتلى من رعاياها) وسنبذل قصارى جهدنا لضمان عدم تكرار ذلك".

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