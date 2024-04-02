الجيش الإسرائيلي: حادثة مقتل موظفين من ورلد سنترال كيتشن للإغاثة مأساوية ونحقق في الملابسات

(MENAFN
- Al-Bayan)
قال الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء إن إحدى ضرباته على غزة تسببت في مقتل سبعة أشخاص يعملون لصالح منظمة ورلد سنترال كيتشن للإغاثة، وأضاف أن قائد الجيش سيراجع نتائج تحقيق أوليّ.
وجاء في بيان للجيش أن "الحادث المأساوي الليلة الماضية وقع نتيجة ضربة للجيش، ونحن نحقق في ملابسات الحادث".
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