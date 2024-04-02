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الجيش الإسرائيلي: حادثة مقتل موظفين من ورلد سنترال كيتشن للإغاثة مأساوية ونحقق في الملابسات

4/2/2024 9:17:12 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء إن إحدى ضرباته على غزة تسببت في مقتل سبعة أشخاص يعملون لصالح منظمة ورلد سنترال كيتشن للإغاثة، وأضاف أن قائد الجيش سيراجع نتائج تحقيق أوليّ.

وجاء في بيان للجيش أن "الحادث المأساوي الليلة الماضية وقع نتيجة ضربة للجيش، ونحن نحقق في ملابسات الحادث".

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