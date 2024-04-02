«موانئ دبي العالمية» و«رومو» البرازيلية تبنيان محطة حاويات في ميناء سانتوس

عقدت مجموعة «موانئ دبي العالمية» (دي بي ورلد) شراكة مع شركة «رومو» (Rumo)، مُشغِّل السكك الحديدية في البرازيل، لبناء محطة حاويات جديدة في ميناء سانتوس بهدف مناولة الحبوب والأسمدة بطاقة استيعابية تبلغ 12.5 مليون طن سنوياً، مما سيكون له الأثر الواضح في ترسيخ مكانة الميناء كبوابة تجارية رئيسية للبرازيل ومحوراً رئيسياً في أمريكا الجنوبية.

وتقدِّر «رومو» إجمالي الاستثمار في بناء هذه المنشأة المتطورة بمبلغ 2.5 مليار ريال برازيلي (500 مليون دولار أمريكي)، وسيتم تمويلها من خلال مجموعة من الآليات تشمل موارد «رومو» والقروض والشراكات الاستراتيجية المحتملة.

وعلاوة على ذلك، شهدت منشآت مناولة الحاويات التابعة لمجموعة «موانئ دبي العالمية» (دي بي ورلد) استثمارات حديثة حققت رفع الطاقة الاستيعابية من 1.2 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً إلى 1.4 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً، مع توسيع حجم الرصيف ليصل طوله إلى 1300 متر بدلاً من 1100 متر.

وستتمكن محطة الحاويات الجديدة بمجرد اكتمالها من مناولة 9 ملايين طن من الحبوب و3.5 ملايين طن من الأسمدة سنوياً. وعلى الرغم من أن بناءها سيستغرق 30 شهراً، إلا أن جميع الخدمات الأخرى في سانتوس، بما في ذلك مناولة الحاويات، ستستمر دون أي تأثير على عمليات المناولة.



وستقوم مجموعة «موانئ دبي العالمية» (دي بي ورلد)، بموجب الاتفاقية التي تبلغ مدتها 30 عاماً، بتسليم منطقة محطة الحاويات الواقعة على الضفة اليسرى لميناء سانتوس البرازيلي إلى شركة «رومو» وستتحمل مسؤولية العمليات وخدمات الميناء. ويُعد الميناء واحدًا من أكبر وأحدث محطات الموانئ الخاصة متعددة الأغراض في البلاد. وسيعزز هذا التعاون مكانة مجموعة «موانئ دبي العالمية» (دي بي ورلد) كمشغل رئيسي لمحطات الموانئ متعددة الأغراض في البرازيل، إذ سيمكنها من التعامل مع الحاويات وألياف السيليلوز والحبوب والأسمدة في آن واحد.

وحققت مجموعة «موانئ دبي العالمية» (دي بي ورلد) إنجازاً جديداً بافتتاح محطة الحاويات الجديدة في البرازيل، والتي تمثل رابع استثمار رئيسي للمجموعة منذ بدء عملياتها في البلاد في عام 2013. ويأتي افتتاح هذه المحطة في توقيت بالغ الأهمية، حيث حقق الميناء أعلى معدلات لحركة البضائع على الإطلاق في شهر يناير، حيث تمت مناولة 11.9 مليون طن من البضائع. كما شهدت البضائع السائبة الصلبة، مثل السكر وفول الصويا، نمواً ملحوظاً، حيث بلغ إجمالي البضائع 5 ملايين طن، بزيادة قدرها 13.9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، وذلك وفقًا لميناء سانتوس.

وقال فابيو سيكيرينو، الرئيس التنفيذي لـمجموعة «موانئ دبي العالمية» (دي بي ورلد) - سانتوس: «يسعدنا للغاية عقد شراكة مع»رومو«في هذا المشروع التحوّلي الذي يؤكد التزامنا بدفع النمو والابتكار في قطاع الخدمات اللوجستية بدولة البرازيل. ولن يقتصر دور محطة الحاويات الجديدة على تعزيز القدرات التجارية فحسب، بل إنها ستبني قيمة طويلة الأجل للمتعاملين فضلاً عن أصحاب العلاقة».

وسيتم تزويد محطة الحاويات الجديدة بـ 21 قطعة جديدة من المعدات التي تتميز بتقنية متطورة لتقليل استهلاك الغازات الملوثة وانبعاثاتها، بما يتماشى مع استراتيجية مجموعة «موانئ دبي العالمية» (دي بي ورلد) لإزالة الكربون. وقد بدأت مجموعة «موانئ دبي العالمية» (دي بي ورلد) عملية إمداد الرافعات الجسرية ذات العجلات المطاطية لديها بالكهرباء في ميناء سانتوس عام 2023.

كما استثمرت مجموعة «موانئ دبي العالمية» (دي بي ورلد) بالفعل 35 مليون دولار أمريكي في عام 2023 لتوسيع منشآتها في ميناء سانتوس وتحديثها، إذ تبلغ مساحة محطة الحاويات الحالية 845.000 متر مربع، مع 130.000 متر مربع إضافية متاحة للتوسعة.





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