إطلاق «بدع الجبيل» على الواجهة البحرية بتكلفة تطويرية 4 مليارات درهم



أعلنت شركة جزيرة الجبيل للاستثمار إطلاق «بدع الجبيل»، المجتمع الاستثنائي على الواجهة البحرية ضمن جزيرة الجبيل، والذي يضم عدداً حصرياً من الفلل السكنية الفاخرة التي تتميز بإطلالاتها الخلّابة على مدينة أبوظبي وغابات القرم، وبتكلفة تطويرية تبلغ أربعة مليارات درهم.



وبدع الجبيل جزء من مشروع تطوير جزيرة الجبيل في قلب أبوظبي ببيئة طبيعية محمية، ويمتد على مساحة تزيد على 446,000 متر مربع، و8 كيلومترات من الواجهات البحرية، ومساحات الأراضي بين 2,000 متر مربع و6,000 متر مربع، ويوفر تسعة أنواع من الفلل السكنية الفاخرة بمساحات بين 1,100 متر مربع و3,000 متر مربع صمّمها نُخبة من المهندسين المعماريين العالميين، وتمتاز ببُنيانها الفريد والمُبتكر، ومداخلها الضخمة، وأسقفها العالية، ومرافقها الخارجية ذات المناظر الطبيعية الأخّاذة، إضافة إلى شواطئها ومراسيها الخاصة، وهو ما يجعل من بدع الجبيل واحداً من أفخم المجتمعات السكنية على مستوى الإمارة والمنطقة.

وقال منير حيدر، المدير التنفيذي لشركة جزيرة الجبيل للاستثمار: «يُسعدنا الإعلان عن إطلاق بدع الجبيل، المجتمع السكني المُتفرّد والمُحاط بالمياه المتلألئة وأشجار القرم الغنيّة، ونحن على ثقة بأن هذه الوجهة المتميزة ستُلبّي متطلبات كل من يبحث عن الخصوصية وأسلوب الحياة الراقي المُستوحى من جمال الطبيعة، والذي يكتمل بمجموعة من المرافق العصرية والتجارب المُثرية».

وأضاف منير: «رسخت أبوظبي مكانتها الرائدة وجهة للعقارات الفاخرة، مدفوعة بالعديد من العوامل، وأبرزها النمو الاقتصادي الذي حققته الإمارة، والسياسات والحوافز الحكومية الجاذبة للمستثمرين، ومبادرات التأشيرات والإقامة، وخيارات التملك الحر للعقارات، والطلب المتزايد على المجتمعات ذات الواجهات البحرية والمساكن ذات العلامات التجارية العالمية، والتي تلبي جميعها رغبات كل من يبحث عن أسلوب حياة استثنائي ومتكامل».

وأردف حيدر قائلاً: «شهد مشروع بدع الجبيل اهتماماً كبيراً من قبل المُلاك والمستثمرين الذين يبحثون عن مشاريع راقية بمرافق عالمية المستوى، والتي تشكل فرصاً استثمارية مميزة في سوق متنامية وديناميكية. ويأتي ذلك في أعقاب تسليم الوحدات السكنية في جزيرة الجبيل مؤخراً، حيث أدرك أصحاب المنازل القيمة الفريدة التي يقدمها مشروع تطوير الجبيل».

واختتم منير: «بدع الجبيل هو مشروع يعيد تعريف أسلوب رفاهية السكن ويسهم في تعزيز المشهد العقاري المتنامي لإمارة أبوظبي، مما يعزز مكانتها كخيار مثالي للعيش والاستثمار، ووجهة رائدة لأسلوب حياة استثنائي. ونحن ممتنون للدعم المستمر الذي نتلقاه من حكومة أبوظبي وجميع الجهات المعنية، إذ كان دورهم محورياً في إحياء هذا المشروع».



ومن المُقرّر الانتهاء من أعمال تطوير مشروع بدع الجبيل بنهاية العام 2027. وسيُوفّر المُجتمع لسُكّانه مرسى خاص مُجهّز بالكامل ويتسع لـ30 يختاً، ومجموعة من الرياضات المائية، ونادي لليخوت، ومسارات للركض وركوب الدراجات الهوائية، ومركز صحي، ومركز للياقة البدنية، ونادي للأطفال، ذلك بالإضافة إلى سهولة الوصول إلى مرافق جزيرة الجبيل الأخرى، مثل المدارس، والنادي الشاطئي، والمحلات التجارية، والمطاعم، والحدائق والمساحات الخضراء التي تمتد لأكثر من 1.4 مليون متر مربع.

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