«الآلات تستطيع أن ترى» تستقطب ألمع عقول الذكاء الاصطناعي إلى دبي 17 أبريل

تركز النسخة 2024 من قمة «الآلات تستطيع أن ترى»، أحد أكبر المؤتمرات المخصصة لمحترفي الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والرؤية الحاسوبية في منطقة الشرق الأوسط، بالتعاون مع مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في دولة الإمارات العربية المتحدة، على تيسير إجراء المناقشات المجدية ومشاركة الرؤى والاتجاهات العصرية في مجالات الذكاء الاصطناعي التوليدي، والاستثمار والتعليم.



وأكد صقر بن غالب، المدير التنفيذي لمكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في حكومة دولة الإمارات، أن «دولة الإمارات تمثل مركزاً عالمياً لرعاية المبادرات الهادفة إلى تطوير الذكاء الاصطناعي. كما تعد أيضاً الوجهة الأنسب لتنظيم واستضافة الحوارات المستقبلية، وتوفر بيئة مثالية لاستقطاب أفضل العقول في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي لرسم مستقبل هذا القطاع، وتعزيز ريادة الدولة وتنافسيتها العالمية».

وأضاف أن «استضافة قمة «الآلات تستطيع أن ترى» في نسختها الثانية تعكس النجاح الكبير الذي حققته نسختها الأولى التي نُظمت العام الماضي بالتعاون مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية والمؤسسات الأكاديمية، إذ مثلت فرصة مهمة للخبراء والمتخصصين لتصور مستقبل الذكاء الاصطناعي».

وستستعرض «قمة الآلات تستطيع أن ترى 2024»، التي يستضيفها متحف المستقبل في دبي بتاريخ 17 أبريل الجاري، أجندة متنوعة من خلال مسارين متوازيين: علمي وتجاري، حيث سيتناول الباحثون المشهورون، في المسار العلمي، أحدث التطورات في مجالات توليد الصور والتعرّف عليها، والتعلم الآلي، إلى جانب تقديم رؤى معمقة حول التطورات العصرية التي تشكّل مستقبل الذكاء الاصطناعي. وفي الوقت نفسه، سوف يستكشف المسار التجاري التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي عبر مختلف الصناعات، من خلال عرض حالات استخدام فعالة تهدف إلى تبسيط العمليات التجارية وتعزيز الحياة الحضرية.



وتتضمن القمة 12 كلمة رئيسية يلقيها شخصيات بارزة من أمثال علي فرهادي، الرئيس التنفيذي لدى «معهد ألان للذكاء الاصطناعي» والبروفسور في كلية بول جي آلن لعلوم الكمبيوتر والهندسة في جامعة واشنطن، وأندرو جاكسون، نائب الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي للذكاء الاصطناعي في شركة «كور 42»، وياسر شيخ، نائب رئيس «ميتا ريالتي لابس» في بيتسبرغ، وألون هالفي، كبير العلماء في «أمازون ويب سيرفيسز»، ولوك جوليا، كبير المسؤولين العلميين في مجموعة رينو، وهيثر دومين، المدير العالمي لمبادرات الذكاء الاصطناعي المسؤول في شركة «آي بي إم»، وميرون ديبا، مستشار ذكاء اصطناعي أول في «معهد الابتكار التكنولوجي»، ونيكو سيبي، بروفسور في جامعة تورنتو، والبروفسور فهد خان، نائب رئيس قسم الرؤية الحاسوبية والبروفسور في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وغيرهم الكثير.

وإضافة لذلك، تشارك 15 شركة ناشئة بارزة في فعاليات القمة لاستعراض ابتكاراتها الثورية في مجالات مثل الرعاية الصحية والتجزئة والسياحة وغيرها من القطاعات الأخرى. كما سيحضر القمة ممثلون عن جهات بحثية أكاديمية. ومع حضور أكثر من 2000 باحث ومبتكر متخصص في الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية والتعلم الآلي، ستضمن القمة جمهوراً مكثفاً من الخبراء والمهتمين في المجالات ذات الصلة.

وتعليقاً على القمة، قال ألكسندر خانين، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة «بولي نوم إيفنتس ش.م.ح»، الجهة المنظمة الرسمية لقمة «الآلات تستطيع أن ترى»: «من خلال البناء على نجاحاتنا السابقة ومكانة دبي في ريادة أبحاث الذكاء الاصطناعي والزخم العالمي المتنامي للذكاء الاصطناعي، يأتي تنظيم القمة متماشياً مع استراتيجية الإمارات لتكريس دبي كعاصمة للذكاء الاصطناعي حول العالم».



وستحظى القمة بدعم شركات مبتكرة رائدة من بينها: إنفيديا، ومعهد الابتكار التكنولوجي (TII)، و«AI71»، و«كور 42»، و«إنتيما»، ومكتب فعاليات دبي للأعمال «DBE»، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وطيران الإمارات.



جدير بالذكر أن قمة «الآلات تستطيع أن ترى» هي حدث حصري مخصص للمحترفين، يوفر منصة للتواصل والتعاون وتبادل المعارف مع أكثر من 5000 من قادة الصناعة. سيتم بث جلسات مختارة عبر الإنترنت، بما يتيح لجمهور أوسع التفاعل مع النقاشات والرؤى المطروحة خلال القمة.

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