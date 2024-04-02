تحالف «دايركت ديبت سيستم» مع «زيندا» لتسهيل دفع الرسوم

تعاونت أول منصة إماراتية غير ورقية لخدمات الخصم المباشر، «دايركت ديبت سيستم»، مع شركة «زيندا»، الشركة الناشئة في مجال التقنية المالية، لتسهيل عملية دفع الرسوم الدراسية والخدمات المتعلقة بالتعليم من خلال عملية مؤتمتة ورقمية. يهدف هذا التعاون إلى تحسين كفاءة تحصيل رسوم المؤسسات التعليمية وتوفير مرونة الدفع الشهري للآباء.

مع تسارع الصناعات الأخرى نحو التحول إلى الآلية والرقمنة، يظل قطاع التعليم متأخراً، حيث لا تزال نصف المصروفات تُدفع بشكل تقليدي عن طريق الدفع النقدي أو الشيكات. ستُدمج هذه الشراكة الجديدة تطبيق الدفع سهل الاستخدام من «زيندا» مع نظام «دايركت ديبت سيستم» غير الورقي لتسهيل عملية تسديد الفواتير المدرسية للآباء، مع خيارات الدفع الفوري أو الدفع لاحقاً. بالإضافة إلى دفع الرسوم الدراسية، يمكن للعائلات استكشاف خدمات أخرى مثل النقل والتوصيل للطلبة والوجبات لتوسيع خيارات الدفع من خلال التطبيق.

طُورت التقنية المدمجة خصيصاً لتتوافق مع المنصات المستخدمة في مجال التعليم لتسهيل الرقمنة المتكاملة، مما يعزز الضوابط المفروضة والتنبؤ بالتدفقات النقدية ويقضي على الحاجة إلى التسويات اليدوية. في الوقت نفسه، يوفر هذا النظام فرصة للعائلات لإدارة ميزانياتها المنزلية بفعالية أكبر من خلال خطط الدفع المنتظمة المخصصة.

يأتي هذا التعاون في ظل توسع كل من «دايركت ديبت سيستم» و«زيندا» في الإمارات العربية المتحدة وخارجها. خلال السنوات الثلاث الماضية، توسعت «زيندا» في خمس دول وتعاونت مع أكثر من 400 مدرسة، وخدمت أكثر من 100 ألف عائلة. وفي السوق المحلي في الإمارات العربية المتحدة، تسيطر «زيندا» على أكثر من 30% من حصة السوق. وأوضح المؤسس المشارك، حسيب أحمد: هدفنا في «زيندا» هو إعادة تصميم الخدمات المالية، مع التركيز على حلول حالات الاستخدام المحددة للقطاع، وتوفير تجربة شاملة للوالدين.

بعد إطلاقها الرسمي في سبتمبر 2023، نجحت منصة «دايركت ديبت سيستم» في جذب عدد من العملاء المميزين، وأعلنت مؤخراً عن شراكة استراتيجية مع منصة «كيبر» المتخصصة في إدارة العقارات. تتمتع المنصة بدعم من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وكانت أحد أوائل الكيانات التي استخدمت الهوية الرقمية، مما سهل جعل العملية غير ورقية بالكامل. وفي حديثه عن التعاون الأخير، صرح المؤسس والرئيس التنفيذي، السيد عمير بت: تُعد هذه الاتفاقية مع «زيندا» خطوة هامة إضافية في مسعانا لتوفير بديل للممارسات التقليدية عن طريق الشيكات آجلة الدفع.

وأوضح قائلاً: إن تحصيل أربعة شيكات للإيجار السنوي، وثلاثة شيكات للرسوم المدرسية يمكن أن يمثل أكثر من نصف الراتب المتوسط في الإمارات العربية المتحدة. من خلال تسوية تلك الدفعات المنتظمة عبر نظام دفع رقمي شهري بدلاً من شيكات ورقية مسبقة، يمكن للأشخاص الذين يتقاضون رواتبهم شهرياً، والذين يشكلون 96٪ من سكان الإمارات العربية المتحدة، التخطيط بشكل أفضل لتجنب الديون وحماية تقييم الائتمان الخاص بهم. تُقدّم خدمة «دايركت ديبت» بتكلفة منخفضة جداً للتجار أيضاً، مما يحفزهم على قبول الدفعات الشهرية وتوفير الراحة النفسية كبديل آمن وقانوني للشيكات.

واختتم المؤسس المشارك رامان ثياجاراجان حديثه ناطقاً باسم «زيندا»: نحن متحمسون جداً للتعاون مع «دايركت ديبت سيستم»، التي تعتبر رائدة في تقديم منصة رقمية كاملة للمدفوعات المتكررة في الإمارات العربية المتحدة. ستقدم خدماتنا دعماً لمؤسسات التعليم لتوفير مرونة لأولياء الأمور، وتعزيز كفاءة تحصيل الرسوم في الوقت نفسه.

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