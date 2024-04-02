وفاة الكاتبة الفرنسية البارزة من غوادلوب ماريز كونديه

توفيت الكاتبة الفرنسية المتحدرة من ارخبيل غوادلوب ماريز كونديه ليلة الاثنين إلى الثلاثاء عن عمر يناهز 90 عاما، بعد حياة من النضال من أجل حريتها ومن استكشاف هويات شعوب الهند الغربية والسود.

وأوضح زوجها البريطاني ريتشارد فيلكوكس لوكالة فرانس برس أن الكاتبة التي كانت تُعدّ أحد أبرز أقلام الأدب الفرنكوفوني، فارقت الحياة خلال نومها في مستشفى آبت بجنوب شرق فرنسا.

وتناولت ماريز كونديه المولودة في بوانت-أ-بيتر في 11

فبراير 1934، في نحو ثلاثين كتاباً معظمها من النوع الروائي، مواضيع تتمحور على تاريخ إفريقيا والجاليات الإفريقية في العالم، وكذلك مسألتَي العبودية والهويات السوداء.

وقال ناشر مؤلفاتها لوران لافون لوكالة فرانس برس "لقد عملتُ معها دائما في مختلف دور النشر التي تعاملت معها، وأُعجبت بشدة بتأثيرها وشجاعتها. لقد جعلت الكثير من الكتّاب يرغبون في

المحاربة معها".

أما الكاتب الكونغولي آلان مابانكو فكتب في منشور عبر شبكة "إكس"، "السيدة الكبرى للآداب العالمية، ماريز كونديه، تنسحب، وتورثنا عملاً قائماً على البحث عن إنسانية مبنية على تداعيات هوياتنا والشقوق في التاريخ".



وانتقدت ماريز كونديه التي عاشت في عدد من البلدان الأفريقية (ساحل العاج وغانا وغينيا والسنغال)، محدودية مفهوم "الزنوجة" الذي اقترحه المارتينيكي إيمّيه سيزير والسنغالي ليوبولد سيدار سنغور.

وقالت في مقابلة مع مجلة "كالالو" الأمريكية عام 1989 "ومع ذلك، ما مِن سبب للفخر بالانتماء إلى هذا العرق أو ذاك. وأنا أشكك في حقيقة أن الزنوجية تديم فكرة أن جميع السود متماثلون. إنه موقف عنصري تماماً موروث في الواقع من البيض الذين يعتقدون أن كل الزنوج متشابهون".

ومع أن الرغبة في الكتابة كانت دائماً تراودها، لم تتمكن من تكريس نفسها لها فعلياً إلا عندما شارفت الأربعين.

وقبل ذلك، مرّت هذه الفتاة المنتمية إلى الطبقة المتوسطة في غوادلوب، والتي كانت تصف نفسها بأنها طفلة دللها والداها، بعدد من التجارب منذ انتقالها إلى باريس للدراسة عام 1953.

فقد تركت مجموعة من العوامل أثراً على حياتها، من وفاة والدتها عام 1956 من دون أن تتمكن من توديعها، والعنصرية، وفشل زواجها من الغيني مامادو كونديه، والظروف البدائية التي ربت فيها أطفالها الأربعة.



وبفضل شريك حياتها الجديد ريتشارد فيلكوكس الذي التقته في السنغال، وأصبح مترجم أعمالها في ما بعد، حققت ما كانت تطمح إليه، وشرعت في الكتابة، مع مغادرتها إفريقيا عام 1970. وأعدّت أطروحة للحصول على درجة الدكتوراه في الآداب في باريس، نوقشت عام 1976، وحملت عنوان "الصورة النمطية للسود في أدب غرب الهند في غوادلوب-مارتينيك".

بعد عدد من المسرحيات، كرّست حضورها كروائية بفضل "إيريماكونون" Heremakhonon عام 1976، حيث لا تجد الروائية في إفريقيا إلا خيبة الأمل.

أما أكثر كتبها مبيعاً فهو "سيغو" Segou (الجزء الأول عام 1984 والثاني عام 1985) عن أفول إمبراطورية بامبارا في مالي من القرن الثامن عشر، حتى مرحلة الاستعمار الفرنسي.

عادت بعد ذلك لتعيش في غوادلوب، حيث برزت كواحدة من دعاة الاستقلال، قبل أن تستعين بها جامعات أمريكية، فتولت تدريس الأدب الفرنسي فيها، مواظِبةً في الوقت نفسه على إصدار كتبها.

وبين العامين 1995 و2005 أدارت مركزاً للدراسات الفرنكوفونية أسسته في جامعة كولومبيا في نيويورك. ثم أصبحت بعد ذلك من الشخصيات الثقافية البارزة في الولايات المتحدة قبل أن تغادرها نهائياً عام 2013، لتتقاعد في قرية لوبيرون في غورد بجنوب شرق فرنسا.

وطُرح اسم كونديه مراراً من بين المرشحين لجائزة نوبل للآداب، لكنها لم تنلها.

وفي عام 2018، مُنحت في ستوكهولم "جائزة الأدب الجديدة" من "أكاديمية جديدة" حلّت محلّ الأكاديمية السويدية الغارقة في فضيحة عنف جنسي.



