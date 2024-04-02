«اتصالات الجزائر الفضائية» مُوزعاً لهاتف «الثريا» الجديد

أعلنت شركة الثريا للاتصالات المتنقلة التابعة لشركة الياه سات للاتصالات الفضائية، توسعة نطاق تعاونها مع شركة «اتصالات الجزائر الفضائية»، الشريك المُعتمد لخدمات الثريا في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

ووفقاً لذلك، ستتولى «اتصالات الجزائر الفضائية» توزيع هاتف الثريا SKYPHONE by Thuraya الذكي الجديد عبر شركات الهواتف المتحركة وعدد آخر من الموزعين المعتمدين في الجزائر.

وكانت الثريا قد كشفت النقاب عن هاتف SKYPHONE by Thuraya الذي يتيح للمستخدمين أول مرة على الإطلاق البقاء على اتصال بشكل مستمر أينما كانوا عبر المزج بين قدرات الاتصالات الخلوية والفضائية في فعاليات الملتقى العالمي للهواتف المتحركة 2024 في برشلونة.

وتعليقاً على ذلك، قال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «الياه سات»: «تُجسد هذه الخطوة المهمة علاقة شراكة وطيدة تمتد ما يقرب من عقدين بين الثريا واتصالات الجزائر الفضائية، كما تؤكد المكانة المتميزة التي وصلت إليها الثريا كونها مزوداً عالمي الطراز لخدمات الاتصالات والبيانات الفضائية في الجزائر وعلى المستوى العالمي، وإننا سعداء بهذا التعاون مع اتصالات الجزائر الفضائية لتوزيع هاتف SKYPHONE by Thuraya، بما سيُمكن المستخدمين من الأفراد والمؤسسات في الجزائر من الاستفادة من قدرات هاتفنا الجديد الذي يمثل نقطة تحول في قطاع الهواتف الذكية».

وقال ياسين صلاحي، الرئيس والمدير العام لاتصالات الجزائر الفضائية: «تحرص شركة اتصالات الجزائر الفضائية على تزويد مختلف قطاعات الأعمال والمؤسسات الحكومية والخاصة في الجزائر قدرات متفوقة في مجال الاتصالات الفضائية عبر مواكبة أحدث التطورات في هذا المجال بما يسهم في تمكين عملائنا من زيادة فعالية ونمو أعمالهم، ويمثل التعاون مع شركاء متميزين، وفي مقدمتهم شركة الثريا للاتصالات الفضائية، عنصراً رئيساً من عناصر تحقيق هذا الهدف وذلك بفضل ما توفره شركة الثريا من خدمات وحلول اتصالات فضائية رائدة».

مواصفات متفوقة

يعتمد هاتف SKYPHONE by Thuraya على أحدث نظام تشغيل Android 14 ويتميز بمعالج Qualcomm Kryo ثماني النواة ليوفر أداءً وسرعةً فائقين، وهو حاصل على تصنيف IP67، ما يجعله مقاوماً للغبار والماء، ويحتوي الهاتف على شاشة AMOLED مقاس 6.67 بوصات مصنوعة من زجاج Gorilla، ويشمل تصميمه الأنيق هوائي قمر صناعي قابلاً للسحب ويمكن تمديده عند الحاجة لتفعيل خدمات الاتصال بالقمر الصناعي، ويأتي مزوداً ثلاث كاميرات خلفية وكاميرا أمامية مدمجة،

كما يحتوي الهاتف على منفذَين لبطاقة nano-SIM للاتصال الأرضي والفضائي، ما يوسع تغطية مستخدميه إلى المناطق التي لا تشملها الأبراج الخلوية، ويمكن استخدام هذا الهاتف الذكي أيضاً مع بطاقات SIM لمشغلي الهاتف المحمول لأي من شركاء الثريا لخدمات التجوال الذين يزيد عددهم على 370 شريكاً في أكثر من 170 دولة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز