مانشستر سيتي يحافظ على صدارته أغلى فريق في العالم بقيمة تسويقية 1.27 مليار يورو

حافظ فريق مانشستر سيتي الإنجليزي على صدارته لأغلى فرق العالم قيمة تسويقية، بقيمة إجمالية بلغت 1.27 مليار يورو، وذلك بعد آخر تحديثات للقيمة السوقية للاعبين، وانتهاء فترة التوقف الدولي.

ونشر موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في اقتصاديات كرة القدم والقيم السوقية للاعبين والفرق، تقريراً مطولاً تضمن قائمة أعلى فرق العالم من حيث القيمة السوقية، بعد آخر تحديثات في جميع الدوريات حول العالم بما فيها الدوريات الخمس الكبرى، وبعد تعديل القيمة السوقية لأكثر من 500 لاعب في هذه الدوريات الكبرى (الإنجليزي والإيطالي والإسباني والألماني والفرنسي).

وأشار التقرير إلى أن هذه التحديثات أكدت أيضا حفاظ لاعبين مثل جود بيلينجهام، لاعب ريال مدريد الإسباني، وإيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي، وكيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، على صدارتهم باعتبارهم اللاعبين الأكثر قيمة في العالم بـ 150 مليون يورو.

وتضمنت القائمة المحدثة الزيادات التي طرأت على القيمة التسويقية لكل نادي من الأندية العشر الأوائل، التي تصدرتها كرة القدم الإنجليزية بـ 6 أندية، في مقدمتها مانشستر سيتي وأرسنال، الأعلى قيمة في العالم.

وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للسيتي بنسبة 0.6% في آخر تحديث للدوري الإنجليزي الممتاز، حيث ظل النادي الأكثر قيمة في العالم، ولدى السيتي 3 لاعبين تبلغ قيمتهم أكثر من 100 مليون يورو، وهم إيرلينج هالاند وفيل فودين ورودري.

وزادت القيمة السوقية لفودين بنحو 20 مليون يورو، وهو ما عوض تخفيض تصنيف جوسكو جفارديول وجاك جريليش وماتيوس نونيز.

كما ارتفعت القيمة السوقية لأرسنال بنسبة 0.8 % من 1.11 مليار يورو إلى 1.12 مليار يورو. وصعدت القيمة السوقية للاعبين مثل بوكايو ساكا وويليام ساليبا وجابرييل، خلال تحديث الدوري الإنجليزي الممتاز مع تراجع آخرين مثل توماس بارتي إدي نكيتياه وجابرييل مارتينيلي.

وظل فريق ريال مدريد هو الفريق الأكثر قيمة في إسبانيا على الرغم من الانخفاض الطفيف بنسبة 0.1% في تحديث الدوري الإسباني. ويعد الثنائي إبراهيم دياز وأندري لونين هما اللاعبان الوحيدان في الريال اللذان حصلا على ارتفاع في القيمة السوقية، فيما تم تخفيض تصنيف سبعة لاعبين من بينهم ديفيد ألابا وتوني كروس ولوكا مودريتش.

وانخفضت القيمة التسويقية الإجمالية لفريق باريس سان جيرمان بنسبة 1.1% إلى 1.02 مليار يورو، لكن الفريق يتفوق على بقية فرق الدوري الفرنسي، بفارق كبير، وستنخفض القيمة الإجمالية لفريق باريس سان جيرمان إذا غادر مبابي هذا الصيف- كما هو متوقع-.

كما انخفضت القيمة التسويقية الإجمالية لبايرن ميونيخ أكثر من أي ناد آخر في المراكز العشرة الأولى، بنسبة 4.8% لتبلغ 929.45 مليون يورو، في ظل نتائج محلية تشير إلى أن بايرن متجه إلى خسارة اللقب أمام باير ليفركوزن.

وحافظ فريق تشيلسي الإنجليزي على موقعه في المرتبة السادسة رغم انخفاض قيمته السوقية الإجمالية بنسبة 2% من 947.3 مليون يورو إلى 938.3 مليون يورو، مع تراجع القيمة السوقية لكل من مويسيس كايسيدو وروميو لافيا بمقدار 10 ملايين يورو.

وحظي فريق ليفربول بثالث أكبر ارتفاع في القيمة السوقية لأي نادٍ إنجليزي في آخر تحديث خلف ولفرهامبتون ولوتون تاون، حيث ارتفعت القيمة السوقية له بنسبة 6.1% من 868.75 مليون يورو إلى 921.4 مليون يورو، مع تمتع كونور برادلي بارتفاع كبير قدره 13 مليون يورو.

وتراجعت القيمة التسويقية لفريق برشلونة بأكثر من 150 مليون يورو عن منافسه ريال مدريد بعد تخفيض تصنيفه بنسبة 2.8% ليصل إلى نحو 839.5 مليون يورو.

وتعرض كل من فرانكي دي يونج وأليخاندرو بالدي وبيدري لهبوط كبير في قيمهم التسويقية، بينما في المقابل ارتفعت قيمة المواهب الشابة باو كوبارسي ولامين يامال، اللذين يمثلان مستقبل برشلونة.

وعزز توتنهام مكانته باعتباره خامس أغلى فريق في إنجلترا بارتفاع قدره 2.1 % ليصل إلى 777 مليون يورو.

ويأتي نادي مانشستر يونايتد في المركز العاشر، وصعدت قيمة لاعبه كوبي ماينو السوقية بأعلى ترقية في القيمة السوقية لأي لاعب في العالم بما يبلغ 29 مليون يورو، برغم أن القيمة الإجمالية ليونايتد انخفضت بنسبة 0.1% مع تراجع القيم السوقية للاعبين أنتوني وسفيان أمرابط وماركوس راشفورد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز