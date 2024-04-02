مركز جامع الشيخ زايد الكبير يقدم 12 خدمة ومبادرة مبتكرة لمرتاديه



ينفذ مركز جامع الشيخ زايد الكبير 12 مبادرةً وبرنامجاً مبتكراً خلال شهر رمضان المبارك، تهدف إلى توفير تجربة استثنائية لمرتادي جامع الشيخ زايد الكبير، من مختلف شرائح المجتمع، وذلك في إطار عمله على ترسيخ مكانة الجامع كصرح عالمي رائد، يعمل على نشر مفاهيم الثقافة الإسلامية السمحة، ومد جسور التواصل الحضاري مع مختلف الثقافات حول العالم، وتعزيز القيم النبيلة في المجتمع بمختلف فئاته.

وخلال الشهر الفضيل زار أصحاب الفضيلة العلماء ضيوف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في أول أيام رمضان جامع الشيخ زايد الكبير، حيث أطلعهم أخصائي الجولات الثقافية في مركز جامع الشيخ زايد الكبير على جماليات فنون العمارة الإسلامية في الجامع، وتوجه الجميع بالدعاء للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. وعلى مدار ليالي الشهر الفضيل قدم أصحاب الفضيلة العلماء عدداً من المحاضرات في رحاب الجامع بعد صلاة التراويح، تناولت عدداً من الموضوعات الدينية المرتبطة بالشهر الفضيل، والتي تعكس للعالم حضارتنا الإسلامية الراسخة، وسماحة ديننا الإسلامي، الذي تدعو قيمه إلى التسامح والتعايش وإشاعة الألفة والطمأنينة والسلام بين الشعوب.

كما أطلق المركز مشروع "ضيوفنا الصائمون"، الذي يعمل على تجهيز وتقديم وجبات الإفطار لضيوف الرحمن في رحاب جامع الشيخ زايد الكبير، عن روح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وذلك بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي، فندق إرث، حيث تتضافر جهود عدد من الجهات لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن في الجامع، ويبلغ عدد وجبات الإفطار التي يقدمها المركز في رحاب الجامع 30 ألف وجبة يومياً، كما تضمن المشروع توزيع وجبات الإفطار على المدن العمالية في إمارة أبوظبي، ويبلغ عدد الوجبات التي يوزعها المركز على المدن العمالية 50 ألف وجبة يومياً.

وحظي المركز بشرف انعقاد عدد من محاضرات مجلس محمد بن زايد بمقر المجلس في مركز جامع الشيخ زايد الكبير، التي قدمت محتوى نوعياً ركز في جوهره على الإنسان وقضاياه ومستقبله، بجانب الأمن والاستقرار واستشرافه المستقبل، إضافة إلى رسالة الإنسان ومسؤوليته تجاه الإنسانية، وغيرها من المواضيع الحيوية، من خلال الحوار مع نخبة من العلماء والمفكرين والمبدعين في مختلف التخصصات من العديد من دول العالم، والذين يطرحون آراءهم وتصوراتهم نحو المستقبل، ويقدمون فيض تجاربهم العلمية والعملية والحياتية.

وينظم المركز برنامج "جسور"، الذي يدعو من خلاله أفراداً ومؤسسات من ثقافات متنوعة، ليعيشوا تجربة يوم رمضاني في رحاب الجامع، تتمثل في تطوع المشاركين في توزيع وجبات الإفطار في رحاب الجامع، والاطلاع على رسالة المركز المنبثقة من رؤية الوالد المؤسس لترسيخ القيم الإنسانية، ومشاهدة فعالية إطلاق مدفع رمضان، ومن ثم الجلوس على مائدة واحدة لتناول وجبة الإفطار في أجواء تسودها روح التعايش والأخوة الإنسانية،

وقد شارك في مبادرة جسور هذا العام عدد من الشخصيات المهمة والمؤسسات، ومنهم سفير أستراليا، وسفير الدنمارك، ونائب السفير الألماني لدى الدولة، وموظفو السفارات، وموظفو أكاديمية الإمارات للأمومة والطفولة وعدد من طلبة الأكاديمية.

كما نشر المركز في وسائل التواصل الاجتماعي ثلاث حلقات من سلسلة "كرسي الجامع في رمضان"، التي تسلط الضوء على مجموعة من الرسائل الدينية، التي تتناول فضائل الشهر الكريم، وما يرتبط به من مواعظ، بالإضافة إلى حلقة من سلسلة "غراس قيم"، بعنوان "الإيثار"، التي تأتي في إطار التزام المركز بالمسؤولية الاجتماعية، رافداً من خلالها دور الأسرة والمجتمع في تعزيز التربية الأخلاقية للأجيال الناشئة.

وفي سياق المبادرات الخاصة بالشهر الفضيل ينظم المركز فعالية مدفع الإفطار في الجامع، ليحظى مرتادو الجامع من مختلف الثقافات بفرصة مشاهدة المدفع عن قرب، ويتعرفون من خلالها إلى أحد ملامح الموروث الثقافي المرتبط بشهر رمضان، كما نظم المركز مبادرة المشي المجتمعية في ممشى الجامع الرياضي بالتعاون مع نادي أبوظبي لألعاب القوى، لتشجيع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة، وتحفيزهم على ارتياد المرافق المجتمعية المنتشرة في مختلف مناطق العاصمة ومنها ممشى الجامع الرياضي، إضافة إلى خدمة التصوير التي تُمكِّن مرتادي الجامع من الحصول على صور تذكارية مجانية لهم في رحاب الجامع، كما استضاف الجامع حملة التبرع بالدم، بالتعاون مع بنك الدم في أبوظبي.

وخلال الشهر الفضيل تطوعت الفرق الميدانية البالغ عدد أفرادها 580 متطوعاً من موظفي مركز جامع الشيخ زايد الكبير، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي وفريق أبشر يا وطن التطوعي، لتوفير أفضل الخدمات للمصلين، لإحياء شعائر صلاتي التراويح والتهجد في ليالي شهر رمضان المبارك بأجوائه الاستثنائية، وذلك ضمن برنامجه "الشباب الباني" لاستقطاب المتطوعين من أبناء الوطن، وتجسيداً لواحدة من أهم قيم المركز وهي "نتطوع شكرا لعطاء الوطن"؛ الهادفة لإتاحة الفرصة للشباب للتطوع في مجالات متنوعة، تنمي فيهم حب الوطن وقيمة التطوع، بما يجسد روح العطاء والتكاتف كقيم إسلامية نبيلة، ويؤكد أصالتها في مجتمع دولة الإمارات.

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