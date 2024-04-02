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15 قتيلاً في حريق بمبنى سكني في اسطنبول

4/2/2024 9:17:11 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قتل 15 شخصا وأصيب ثمانية بجروح في حريق اندلع في الطابق السفلي من مبنى سكني مؤلف من 16 طابقا في اسطنبول بحسب حصيلة جديدة أوردها مكتب حاكم المدينة الثلاثاء.

وقال في بيان إن "عدد الأشخاص الذين قضوا في الحريق في منطقة غايريتيبه ارتفع الى 15 فيما اصيب ثمانية اشخاص بجروح سبعة منهم اصابتهم خطرة".

وأعلن ايضا انه تم فتح تحقيق بالحادث.

واندلع الحريق خلال أعمال كانت تجري في الطابق السفلي من المبنى الواقع في غايريتيبه بمنطقة باشكتاش كما قال حاكم اسطنبول داود غول للصحافيين.

من جهته أشار رئيس بلدية اسطنبول الذي فاز بولاية جديدة أكرم إمام أوغلو بعد توجهه الى المكان، الى وجود ملهى ليلي في الطابق السفلي للمبنى.

وقال للصحافيين "تمت السيطرة على الحريق، فلنأمل عدم ارتفاع حصيلة الضحايا بشكل اضافي"، مقدما "تعازيه" الى عائلات الضحايا.

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