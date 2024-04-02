ملك الأردن: لا سلام ولا استقرار في المنطقة دون حل عادل للقضية الفلسطينية

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، أنه لا سلام ولا استقرار في المنطقة دون حل عادل للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية ( بترا) عن
الملك عبد الله قوله، خلال استقباله اليوم رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الذي يزور عمان، إنه يجب وقف الحرب في غزة وحماية المدنيين، ومضاعفة توفير المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للقطاع واستدامتها.
وثمن الملك موقف إسبانيا الداعم لوقف إطلاق النار في غزة، ودورها الفاعل والسباق في الاستجابة الإنسانية في القطاع ومساهمتها في الإنزالات الجوية للمساعدات، ودعم جهود تحقيق السلام وفق حل الدولتين.
وأكد العاهل الأردني ضرورة مواصلة دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، لتمكينها من تقديم خدماتها وفق تكليفها الأممي، خصوصا في ظل الوضع المأساوي في غزة.
ووفق الوكالة ، تناول اللقاء الأوضاع الخطيرة في غزة وجهود التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في القطاع .
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