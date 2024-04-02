ملك الأردن: لا سلام ولا استقرار في المنطقة دون حل عادل للقضية الفلسطينية

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، أنه لا سلام ولا استقرار في المنطقة دون حل عادل للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية ( بترا) عن

الملك عبد الله قوله، خلال استقباله اليوم رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الذي يزور عمان، إنه يجب وقف الحرب في غزة وحماية المدنيين، ومضاعفة توفير المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للقطاع واستدامتها.

وثمن الملك موقف إسبانيا الداعم لوقف إطلاق النار في غزة، ودورها الفاعل والسباق في الاستجابة الإنسانية في القطاع ومساهمتها في الإنزالات الجوية للمساعدات، ودعم جهود تحقيق السلام وفق حل الدولتين.

وأكد العاهل الأردني ضرورة مواصلة دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، لتمكينها من تقديم خدماتها وفق تكليفها الأممي، خصوصا في ظل الوضع المأساوي في غزة.

ووفق الوكالة ، تناول اللقاء الأوضاع الخطيرة في غزة وجهود التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في القطاع .

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