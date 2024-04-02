وزير إسرائيلي سابق: نتنياهو يضحي بالرهائن خدمة لمصالحه السياسية

وزير إسرائيلي سابق: نتنياهو يضحي بالرهائن خدمة لمصالحه السياسية
التاريخ
4/2/2024 9:06:34 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي السابق موشيه يعلون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتضحية بأبناء وبنات إسرائيل "الرهائن " مقابل بقائه في السلطة وخدمة لمصالحه السياسية.
ويتهم العديد من الإسرائيليين نتنياهو بالسعي لإطالة أمد الحرب في قطاع غزة وإضاعة فرص التوصل لهدنة خشية المحاسبة السياسية بعد أن تضع الحرب أوزارها.
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