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وزير إسرائيلي سابق: نتنياهو يضحي بالرهائن خدمة لمصالحه السياسية

4/2/2024 9:06:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي السابق موشيه يعلون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتضحية بأبناء وبنات إسرائيل "الرهائن " مقابل بقائه في السلطة وخدمة لمصالحه السياسية.


ويتهم العديد من الإسرائيليين نتنياهو بالسعي لإطالة أمد الحرب في قطاع غزة وإضاعة فرص التوصل لهدنة خشية المحاسبة السياسية بعد أن تضع الحرب أوزارها.


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