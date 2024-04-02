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وزير الخارجية: جرائم حرب إسرائيل مستمرة لعدم تحرّك العالم

4/2/2024 9:06:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، الثلاثاء، إنّ قتل عمال أعضاء من منظمة "ورلد سنترال كيتشن" (المطبخ المركزي العالمي) في قطاع غزة بدم بارد هو واحد من جرائم الحرب العديدة التي أدت إلى مقتل الآلاف.
وكتب الصفدي عبر منصة (إكس)، أن "القتل بدم بارد لعمال الإغاثة WCK على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة هو واحد من جرائم الحرب العديدة التي أدت إلى مقتل الآلاف، بما في ذلك أكثر من 174 من عمال الإغاثة.

وتستمر هذه الجرائم لأن العالم لم يتحرك بعد بحزم دفاعاً عن القانون والإنسانية".

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