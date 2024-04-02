4 أغذية تخلصك من رائحة الجسم في الطقس الحار

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعكس رائحة جسمك نظافتك الشخصية ومدى اهتمامك بها، ومن المهم الاعتناء الزائد بالنظافة الشخصية للحفاظ على رائحة جسم منعشة، ومن المعروف أن نظامك الغذائي أيضًا يلعب دورًا كبيرًا في رائحة جسمك، حيث يؤثر الطعام بشكل كبير على نمط الحياة وكل ما يتعلق به.أطعمة ومشروبات تؤثر على رائحة العرق



- الزبادي

الزبادي الغني بالبروبيوتيك يحتوي على بكتيريا نافعة تساهم في تنشيط الجسم ومقاومة المواد السامة، وتقلل من تراكم السموم، مما يساعد في الحفاظ على رائحة جسم نظيفة ومنعشة.

- التفاح

التفاح أيضًا من الفواكه المهمة التي تعزز صحة الجسم وتساعد في التخلص من السموم. كما أنه ينعش الفم وبالتالي يساهم في إحداث رائحة جسم منعشة.

- الماء

شرب الكثير من الماء يساعد أيضًا في تعزيز رائحة العرق الجيدة وتقليل تغيير رائحته، بالإضافة إلى ذلك، يساهم الماء بشكل كبير في تعزيز عملية الهضم وتطهير الجسم من السموم.

- الشاي الأخضر

الشاي الأخضر هو مشروب آخر يعزز صحة الجسم وينعشه، مما يسهم في الحفاظ على رائحة جسم منعشة.

يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة التي تعزز قدرة الجسم على مكافحة الالتهابات وتسريع عملية الشفاء، وتساهم في منع انتشار البكتيريا التي تسبب رائحة العرق الكريهة.

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