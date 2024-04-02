المديرة التنفيذية لليونيسف: مصدومون لمقتل فريق الإغاثة في غزة

المديرة التنفيذية لليونيسف: مصدومون لمقتل فريق الإغاثة في غزة
التاريخ
4/2/2024 9:06:34 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعربت المديرة التنفيذية لليونيسف، كاثرين راسل، عن صدمتها لمقتل فريق منظمة "ورلد سنترال كيتشن" (المطبخ المركزي العالمي) في قطاع غزة ليلة البارحة.
وأكدت المسؤولة الأممية على ضرورة حماية عمال الإغاثة واحترام القانون الدولي الإنساني.
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