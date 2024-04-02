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المديرة التنفيذية لليونيسف: مصدومون لمقتل فريق الإغاثة في غزة

4/2/2024 9:06:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعربت المديرة التنفيذية لليونيسف، كاثرين راسل، عن صدمتها لمقتل فريق منظمة "ورلد سنترال كيتشن" (المطبخ المركزي العالمي) في قطاع غزة ليلة البارحة.


وأكدت المسؤولة الأممية على ضرورة حماية عمال الإغاثة واحترام القانون الدولي الإنساني.

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