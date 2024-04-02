هؤلاء النجوم سيحيون حفلات عيد الفطر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يستعد نخبة من نجوم الفن العربي والخليجي لإحياء حفلات غنائية بمناسبة عيد الفطر المبارك.في الإمارات، يحيي الفنان السعودي عبدالمجيد عبد الله حفلاً في دبي على مسرح كوكاكولا أرينا يوم 13 أبريل (نيسان) الجاري، بقيادة المايسترو السعودي وليد فايد الفرقة الموسيقية.

ومن الإمارات إلى السعودية، سيكون الجمهور على موعد مع 3 حفلات غنائية مع نخبة من نجوم الطرب السعودي ضمن "فعاليات العيد" في المملكة العربية السعودية، وهم رابح صقر، وماجد المهندس، وعبادي الجوهر، وزينة عماد، وعبد الله المستريح.



وتقام هذه الحفلات الغنائية يومي 11 و12 أبريل (نيسان) في 3 مدن سعودية، هي الرياض وجدة والدمام.



كما يقيم الفنان المصري تامر عاشور حفلاً غنائياً ضمن سلسلة حفلات العيد في السعودية، وذلك يوم 14 أبريل (نيسان) في مدينة جدة.



وفي لبنان، يستعد أمير الغناء العربي هاني شاكر لإحياء حفلاً غنائياً يوم 13 أبريل (نيسان)، ونشر عبر حساباته على مواقع التواصل فيديو يكشف فيه عن تفاصيل الحفل.

كما تحيي الفنانة المغربية سميرة سعيد حفلاً غنائياً في العاصمة اللبنانية بيروت، للمرة الأولى بعد غياب 7 سنوات، وسيكون الحفل رابع أيام عيد الفطر، 13 أبريل (نيسان).



أما في مصر، فيحيي الهضبة عمرو دياب حفلاً بمناسبة عيد الفطر يوم 10 أبريل (نيسان) على أحد شواطئ الجونة، كما تحيي النجمة آمال ماهر حفلاً يوم 19 أبريل (نيسان) في التجمع الخامس بالقاهرة.

وتستعد النجمة اللبنانية إليسا، لإحياء عدة حفلات ضمن جولتها الغنائية في الولايات المتحدة، حيث حيث تحيى أولى حفلاتها في مدينة ديترويت، بولاية ميشيغان الأمريكية، يوم 12 أبريل.



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