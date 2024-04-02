فيديو - قتلى وجرحى باندلاع حريق هائل في اسطنبول

MENAFN - Al Wakeel News)أفادت وسائل اعلام بسقوط قتلى وجرحى، اليوم الثلاثاء، إثر اندلاع حريق هائل في مركز ترفيهي بإسطنبول في تركيا.



وقالت مصادر إنه تم تسجيل 10 قتلى إلى حد الآن وعدد كبير من الجرحى، حوالي 7 منهم إصاباتهم خطيرة، في حريق كبير بالمركز المؤلف من 16 طابقا، في منطقة شيشلي وسط إسطنبول.



وأشارت المصادر إلى أن التعامل مع الحريق لا يزال مستمرا من طرف الجهات المختصة، ولم تعرف حتى الآن أسبابه.







RT