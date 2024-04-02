فيديو - قتلى وجرحى باندلاع حريق هائل في اسطنبول

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أفادت وسائل اعلام بسقوط قتلى وجرحى، اليوم الثلاثاء، إثر اندلاع حريق هائل في مركز ترفيهي بإسطنبول في تركيا.
وقالت مصادر إنه تم تسجيل 10 قتلى إلى حد الآن وعدد كبير من الجرحى، حوالي 7 منهم إصاباتهم خطيرة، في حريق كبير بالمركز المؤلف من 16 طابقا، في منطقة شيشلي وسط إسطنبول.
وأشارت المصادر إلى أن التعامل مع الحريق لا يزال مستمرا من طرف الجهات المختصة، ولم تعرف حتى الآن أسبابه.
RT
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