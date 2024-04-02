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رونالدو يستعد لإنجاز تاريخي في الدوري السعودي

4/2/2024 9:06:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصبح الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، على مشارف إنجاز تاريخي جديد بنهاية الموسم الحالي.
واستطاع الدولي البرتغالي الوصول إلى 26 هدفا خلال 23 مباراة خاضها في الدوري السعودي حتى الآن، بعد ثلاثيته في شباك الطائي بالجولة الماضية.
وألقت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية الضوء على تفوق رونالدو حتى هذه اللحظة، على الصربي أليكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال، بفارق 4 أهداف، ليتربع على عرش صدارة الهدافين.
وأشارت الصحيفة إلى اقتراب رونالدو من تحصين صدارته قبل 9 جولات من النهاية، نظرا لإصابة ميتروفيتش التي ستبعده عن الملاعب لمدة شهر ونصف.
وأضافت أن لاعب مانشستر يونايتد وريال مدريد الأسبق قد يحقق إنجازا تاريخيا حال إنهاء الموسم هدافا لدوري روشن لأول مرة في مسيرته.
وأوضحت أن هذا الإنجاز يتمثل في أن يصبح رونالدو أول لاعب يتوج هدافا في 4 دوريات مختلفة حول العالم.
وسبق لصاحب الـ39 عاما التتويج بجوائز هداف الدوري الإنجليزي مع مانشستر يونايتد، والدوري الإسباني بقميص ريال مدريد (3 مرات)، والدوري الإيطالي بصحبة يوفنتوس.

ملاعب

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