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رئيس اتحاد جدة يكسر الصمت ويلوح بالانسحاب من السوبر السعودي

4/2/2024 9:06:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كسر رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد أنمار الحائلي حاجز الصمت الكبير بعد خسارة فريقه أمام أهلي جدة 0-1 الاثنين الماضي ضمن الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي.
وقال أنمار الحائلي، في تصريحات لبرنامج "أكشن مع وليد" إنهم اضطروا للاستعانة باحتياط الاحتياط على دكة بدلاء الفريق أمام الأهلي.
وأضاف الحائلي أنهم خاطبوا الاتحاد السعودي لكرة القدم بخصوص إغلاق قائمة الـ21 لاعبا أمام الأهلي، وبالتالي تأجيل انضمام الخماسي الذي تم اختياره للمنتخب الأولمبي، لكن لم يتم التجاوب معهم.
وأوضح الحائلي أن وضعهم صعب قبل أيام من انطلاق بطولة السوبر السعودي، في ظل النقص الذي يعاني منه الفريق.
وواصل الحائلي: "أخشى ألا نتمكن من المشاركة في مباراة السوبر بسبب عدم إكمال قائمة الفريق حتى بـ15 لاعبا على الأقل".
وعن اختفائه الفترة الماضية عن المشهد، تابع الحائلي: "أنا موجود وأتابع دوري كرئيس مجلس الإدارة، ولكن آلية اتخاذ القرارات في الأندية اختلفت".
واستطرد: "تم تفريغ الفريق من لاعبيه، والصورة واضحة للجميع لمن أراد أن يراها".
وبشأن استمراره رئيسا، رد: "في ظل هذا الوضع ربما يكون الأمر صعبا، وأقول لمن أراد أن يدخل الانتخابات: أنا مستعد لأن أعطيه أصواتي".

ملاعب

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