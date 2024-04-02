الملك يوجه الحكومة لتسهيل مشاريع شركة البوتاس في قطاعي المياه والطاقة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وجه جلالة الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء، الحكومة إلى تسهيل مشاريع شركة البوتاس العربية في قطاعي المياه والطاقة، بما في ذلك مبادرات الطاقة الشمسية، لتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية.



وخلال اجتماع عقد في قصر الحسينية مع ممثلين عن شركة البوتاس العربية، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، أشاد جلالته بما شهدته الشركة من تطور وفق خطتها الاستثمارية، والتي تتوافق مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.



ودعا جلالة الملك إلى تسريع العمل بمشاريع التوسع والاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية ومشاريع الطاقة المستدامة، التي تتوافق مع التزامات الأردن البيئية.



وشدد جلالته على أهمية إعطاء الأولوية للقطاعات التي تحقق قيمة اقتصادية مضافة وتوفر فرص عمل، مؤكدا أهمية عمل الحكومة وشركة البوتاس على دراسة فرص التعاون والاستثمار لتطوير حقل غاز الريشة بعد الانتهاء من أعمال الاستكشاف.



وأشاد جلالة الملك بجهود شركة البوتاس العربية في استقطاب الكفاءات، وتعزيز الحوكمة، وتطوير منتجات وأسواق جديدة.



من جانبه، أشار رئيس الوزراء بشر الخصاونة إلى أن الحكومة تعمل للارتقاء بالصناعات الوطنية واستثمار المعادن الطبيعية التي يزخر بها الأردن.



وبين أن الحكومة تدرك أنه لا بد من توفير بيئة مناسبة للقطاع الصناعي بشكل عام ولشركة البوتاس العربية بشكل خاص، وعلى نحو يمكّن الشركة من التنافس في الأسواق العالمية، بناء على مشاريعها الواردة باستراتيجيتها للأعوام الخمسة القادمة (2024-2028)، لافتا إلى الدور الرئيس لقطاعي التعدين والأسمدة في محاور رؤية التحديث الاقتصادي.



وقال رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية شحادة أبو هديب، إنّ الشركة تعد إحدى ركائز الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال مدفوعاتها المباشرة لخزينة المملكة والتي تمثل حوالي 65% من أرباح الشركة، كما أن الشركة وشركاتها التابعة تعتبر من أكبر المشغلين للعمالة في القطاع الصناعي، لافتا إلى العلاقة التشاركية بين شركة البوتاس والحكومة.



واستعرض الرئيس التنفيذي للشركة معن النسور مؤشرات أداء الشركة خلال الفترة (2023-2014)، والتي شهدت ارتفاعا في حجم الإنتاج والمبيعات.



وحول مؤشرات الفترة(2023-2019) ، أوضح النسور أن حجم التصنيع في الشركة بلغ13.1 مليون طن، بينما بلغت قيمة صافي مبيعاتها 4.7 مليار دولار، بأرباح صافية بلغت 2 مليار دولار، ومساهمة في احتياطي العملات الأجنبية بلغ 7.3 مليار دولار.



وأشار إلى أن ركائز استراتيجية الشركة للأعوام (2024-2028) تشمل البحث والتطوير والابتكار، والأتمتة، والاستدامة.



وتشمل المشاريع المستقبلية للشركة التوسع في إنتاج البرومين، وتوسيع المشاريع في المناطق الجنوبية، وبناء مجمع صناعي في العقبة، إضافة إلى زيادة إنتاج البوتاس بنسبة 35 بالمئة عبر تنفيذ مشاريع بقيمة1.2 مليار دولار من أصل إجمالي استثمارات بقيمة 1.5 مليار دولار للسنوات الـ5 سنوات المقبلة.



وحضر الاجتماع مدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، ووزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة.