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مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

4/2/2024 9:06:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الثلاثاء 2 - 4 - 2024 عدداً من المباريات في مختلف المسابقات، يتصدرها مباراة وست هام ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي، فضلا عن مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو في كأس إيطاليا.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

نيوكاسل يونايتد X إيفرتون – الساعة 9:30 مساء على قناة beIN Sports HD 2

نوتينجهام فورست X فولهام – الساعة 9:30 مساء على قناة beIN Sports HD 8
بورنموث X كريستال بالاس – الساعة 9:45 مساء
بيرنلي X وولفرهامبتون – الساعة 9:45 مساء
وست هام يونايتد X توتنهام – الساعة 9:15 مساء على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الفيحاء X الوحدة – الساعة 10 مساء
أبها X النصر – الساعة 10 مساء على قناة 2 SSC

الهلال X الأخدود – الساعة 10 مساء على قناة 1 SSC

الطائي X التعاون – الساعة 10 مساء على قناة 3 SSC
مواعيد مباريات الدوري التركي

اسطنبول سبور X تشايكور ريزا سبور – الساعة 5 عصرا
أنطاليا سبور X أنقرة جوجو – الساعة 8:30 مساء
جالطة سراي X هاتاي سبور – الساعة 8مساء

جازينتاب X ألانيا سبور – الساعة 8:30 مساء
مواعيد مباريات كأس ألمانيا

ساربروكين X كايزرسلاوترن – الساعة 9:45 مساء
مواعيد مباريات كأس إيطاليا والقنوات الناقلة

يوفنتوس X لاتسيو – الساعة 10 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1
مواعيد مباريات كأس البرتغال

بنفيكا X سبورتنج لشبونة – الساعة 10:45 مساء
مواعيد مباريات كأس فرنسا والقنوات الناقلة

ليون X فالينسيان – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4

ملاعب

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