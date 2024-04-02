مسيرة في برن من أجل عالم أكثر سلامًا

MENAFN - Swissinfo) شارك حوالي 500 شخص في مسيرة عيد الفصح التقليديّة في برن يوم الاثنين 1 أبريل، وطالب المتظاهرون والمتظاهرات بنزع السلاح بدلاً من إعادة التسلح.

English en Hundreds join Easter March in Bern الأصلي طالع المزيدHundreds join Easter March in Bern

تم نشر هذا المحتوى على 02 أبريل 2024 - 11:27 1دقيقة Keystone-SDA/ث.س

وقال المنظّمون والمنظّمات:“لا تحدث الحروب والنزاعات لأننا لم نقم بتسليح أنفسنا بما فيه الكفاية، وإنما بسبب إفراطنا في التسلّح”. من جهة أخرى حث المنظّمون والمنظّمات سويسرا على الاستثمار في مكافحة مخاطر أخرى، مثل العنف القائم على النوع الاجتماعي والعنصريّة والفقر وتغيّر المناخ والأوبئة، بدلاً من توظيف الأموال لصالح الجيش.

كانت مسيرات عيد الفصح تُنظّم في سويسرا منذ ستّينيّات القرن الماضي، ولكنّ هذا التقليد تراجع في برن مع نهاية الحرب الباردة، ثم أُعيد إحياؤه في عام 2003 بعد الغزو الأمريكي للعراق.

وعادة ما تنطلق مسيرة عيد الفصح في العاصمة السّويسريّة من ضواحي المدينة من حديقة آيشهولتس، وتتبع نهر“آر” إلى وسط المدينة القديمة وتنتهي في ساحة الكاتدرائية.

المزيد المزيد نشرتنا الإخبارية حول التغطية السويسرية للشؤون العربية

اشترك.ي في النشرة الإخبارية لدينا، واحصل.ي على بريد إلكتروني كل يوم جمعة يحتوي على أخبار من الدول الناطقة بالعربية تم جمعها بواسطة وسائل الإعلام السويسرية. معلومات من منظور سويسري خصّيصًا من أجلك.

نشرتنا الإخبارية حول التغطية السويسرية للشؤون العربية

طالع المزيدنشرتنا الإخبارية حول التغطية السويسرية للشؤون العربية مقالات مُدرجة في هذا المحتوى

متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة

المزيد: SWI swissinfo تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"

يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!

إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على ... .