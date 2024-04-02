المدير السابق لمركز سيرن السويسري... مسيرة 100 عام في خدمة العلم والسلام

MENAFN - Swissinfo) هو واحد من الثُلَّة المؤسّسة لأقوى مسرِّع للجسيمات في العالم، ورائد في تعزيز السلام في الشرق الأوسط عبر تأسيسه مركزًا للعلوم التجريبية والتطبيقية. ومع ذلك، فإنّ الدرس الأهمّ الذي تعلّمه هيرفغ شوبر، خلال حياته التي تمتدّ لقرن بأكمله، هو أن الإنجازات الكبيرة لا تتحقق إلا عبر التعاون. بورتريه.

تم نشر هذا المحتوى على 30 مارس 2024 - 09:00 15دقائق



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إنه رجل ذو شخصية فريدة. معمّر، أجرى مناقشات مباشرة مع عدد لا يحصى من الزعامات السياسية والدينية العالمية، وساهم في إنجاح العديد من الاكتشافات العلمية الكبرى وجهود التعاون الدبلوماسي. فهل سبق وأن طلبت منك شخصية معمّرة تأكيد موعدٍ معها عن طريق البريد الإلكتروني لكثرة مشاغلها ومواعيدها؟!

ما إن وصلنا إلى ريف جنيف، وجلسنا مع هيرفغ شوبر، الذي لا تزال عيناه تتألقان بالطاقة والفضول، حتى اتضح لنا أن 100 عام من تجارب الحياة، تعلّمك أيضًا كيفية سرد القصص بأسلوب مشوِّق ومسلٍ.

وظيفتان وراتب واحد

في عام 1981، عندما تولّى الفيزيائي الألماني شوبر رئاسة المركز الأوروبي للأبحاث النووية، والذي يُشار إليه اختصاراً بـ”سيرن” (CERN)، كان عليه أولًا أن يعالج قصية أساسية، وهي الموارد المالية. وهكذا، أجرى الرجل تعديلات على هيكل النظام المالي للمركز، وكان أول من عمل بنظام الميزانية السنوية المحددة. كما أحال تمويل التجارب إلى الدول الأعضاء. وكان أيضًا أول مدير عام للمركز، متوليا أعباء شغل منصبين منفصلين. يستعيد شوبر تلك الذكريات، قائلا:“كنت أشكو باستمرار من اضطراري لشغل عمل مديريْن عاميْن”.

وبعد إرساء أسس مالية صلبة، ساهم شوبر في تحقيق واحد من أكثر المشاريع العلمية طموحًا حتى يومنا هذا: بناء نفق دائري تحت الأرض بطول 27 كيلومترًا ليحتضن مصادم الإلكترونات والبوزترونات الكبير (LEP)، والذي سيضم لاحقا مصادم الهادرونات الكبير (LHC)، الذي يعدّ اليوم أقوى مسرع للجسيمات في العالم وأعظم الآلات التي صنعها البشر تطورًا على الإطلاق. ويستخدم العلماء والعالمات المسرّع للتعرّف على الجسيمات الأساسية التي تُشكِّل الكون. وكان آخر جسيّم تم اكتشافه هو“هيغز بوزون” (Higgs Boson) عام 2012.

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معضلة نوبل

أمّا الاكتشاف الأقرب إلى قلب شوبر فهو“بوزونات دبليو وزد”، والتي يشار إليها في اللغة العربية باسم البوزونات الواويَّة والعَينيَّة.

وتبسيطًا للأمر، لا يخوض شوبر في شرح التفاصيل الفنية الدقيقة. حيث يشرح أن اكتشاف“بوزونات دبليو وزد” أكَّد وجود ما يسمى بالتفاعلات النووية الضعيفة، وهي إحدى القوى التي يقوم عليها النموذج المعياري لفيزياء الكم. ويضيف:“إنها واحدة من أهم القوى في الطبيعة، وبدونها لن تكون الشمس قادرة على إنتاج الطاقة، ولن نحصل على ضوء الشمس”.

وقد تأكَّد وجود القوى النووية الضعيفة، بعد اكتشاف“بوزونات دبليو وزد” في تجربة أُطلق عليها اسم“UA 1“، صمّمها وأشرف عليها الفيزيائي الإيطالي كارلو روبيا. ويتذكر شوبر أن هذا الجهد الدولي“جمع حوالي 200 شخص”. ويوضح أن ذلك كان عملًا ثوريًّا، من حيث حجم الفريق، لأنه عادةً، يتم تشكيل فرق بحثية صغيرة مكونة من عشرة أفراد أو أكثر قليلًا، كما كان الحال مع فريق دراسة فيزياء الطاقة العالية.

وقد فاز روبيا بعد عام واحد من نشرِ هذه النتائج الثورية، بجائزة نوبل بالمشاركة مع سيمون فان دير مير، الذي اخترع طريقة لإحداث كمية كافية من الاصطدامات أدَّت إلى اكتشاف“بوزونات دبليو وزد”.

وكان شوبر قد شعر بالسعادة عندما تواصل معه وفد جائزة نوبل لإبلاغه بالقرار، ولكنه شعر أيضًا أن الجائزة كان حريًّا بها أن تسلط الضوء على الجهد الجماعي للفريق الذي شارك في التجربة. ولكنها مشيئة ألفريد نوبل الذي نصَّ في وصيته على أن تُمنح جائزته، التي تحمل اسمه، لثلاثة أشخاص كحدّ أقصى.

ويعتقد شوبر، لهذا السبب، أن جائزة نوبل لم تعد تتماشى مع تطورات العلم الحديث. إذ يقول:“ليس من المناسب في عصرنا هذا أن تقتصر مثل هذه الجائزة المرموقة على ثلاثة أشخاص فقط لأن التعاون ضروري، ليس فقط في فيزياء الجسيمات، ولكن أيضًا في سائر مجالات العلوم”.

افتح يا سمسم!

من الركائز التي تأسس عليها مركز سيرن، هو التعاون، وكذلك إنشاء مركز للتفوّق العلمي قادر على منافسة التقدّم العلمي في الولايات المتحدة. وتطلّب التعاون الحقيقي الجمع بين بلدان ظلَّت حتى سنوات قليلة مضت في حالة حرب مع بعضها البعض. ويتذكَّر شوبر تلك الحقبة، فيقول:“العلم من أجل السلام... هكذا كان يطلق عليه في تلك الأيام”.

وقد أدرك شوبر أهمية التعاون أثناء عمله في سيرن. ولذلك، وبعد أن انتهت ولايته في إدارة المركز عام 1988، واصل العمل في المجال الذي يُعرف اليوم باسم“الدبلوماسية العلمية” (science diplomacy). ويقول بالخصوص:“أردت أن أستفيد من سمعة سيرن، ونجاحه لتقديم المساعدة في التقريب بين البلدان”.

وقد تجسَّدت مبادرته الأولى في الأردن عام 2017، عندما شارك في افتتاح المختبر المعروف باسم سيزامي (SESAME) [أو سمسم باللغة العربية]. ويشرح شوبر التسمية بقوله:“هي كلمة السر التي تفتح الأبواب في رواية ألف ليلة وليلة”. وكان شوبر قد أصر على اختيار اسم له معنى في ثقافات مختلفة. وعلّق مبتسمًا: ذلك أفضل من“اختصار مثل سيرن، الذي لا يعرف أحد معناه”.

وسيزامي، هي اختصار للمرادف الإنجليزي للمركز الدولي لضوء السنكروترون للعلوم التجريبية وتطبيقاتها في الشرق الأوسط (Synchrotron-light for Experimental Science and Applications in the Middle East).

وبرعاية اليونسكو، يعمل مركز سيزامي، ومسرع الجسيمات التابع له، وفق نفس النموذج المستخدم في سيرن. ويتشكَّل مجلس إدارته من عالمة واحدة أو عالم واحد، وممثلة حكومية واحدة أو ممثل حكومي واحد من كل دولة عضو فيه.

وتضم قائمة الدول الأعضاء حاليًّا الأردن وقبرص ومصر وتركيا وباكستان وإيران وإسرائيل والسلطة الفلسطينية. ويقول شوبر إن سيزامي هي المنظمة الوحيدة التي يمكن فيها رؤية أعضاء وعضوات من إسرائيل وإيران جالسين.ات بسلام حول نفس الطاولة لمناقشة قضايا المشروع.

ويضيف:“صدّق أو لا تصدق، رغم التحديات الحالية في الشرق الأوسط، لا تزال ورشة العمل هذه تواصل أعمالها. ومع أن الوضع السياسي يُثير المشاكل من كل نوع، إلا أن العمل الفيزيائي والتعاوني أثبت فعاليته وجدارته”.

رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارغريت تاتشر (الوسط) خلال زيارتها منشأة أبحاث سيرن في 12 أغسطس 1982 كجزء من إقامتها الخاصة في سويسرا، مع زوجها دينيس تاتشر (اليسار). وقد رافقهما حينها، بصفته مديرا عاما للسيرن، هيرفغ شوبر (اليمين). KEYSTONE

مركز للفيزياء في البلقان

يأمل شوبر في تحقيق نتائج مماثلة في مشروعه الرئيسي الآخر، وهو بناء مركز لأبحاث التكنولوجيا والعلوم في منطقة البلقان، وهي التي تفتقر فيها العلاقات إلى حُسن الجوار.

ولمواجهة مشكلة الافتقار إلى منظمة جامعة ترعى المشروع، كما هو حال منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بالنسبة لمركز سيسامي (SESAME)، لجأ شوبر إلى سويسرا، مذكّرا بتقاليد التعددية العريقة في بلد جبال الآلب، وهو ما يبرز في استضافتها ودعمها لمنظمات دولية مثل الصليب الأحمر. وخلال مأدبة غذاء في أحد الأيام من عام 2019، وافق وزير الخارجية السويسري إنياتسيو كاسيس على مدّ يد المساعدة.

وعلى إثر هذه الموافقة، شرعت وزارة الخارجية السويسرية في تسهيل المناقشات بين دول البلقان، عسى أن تؤدي ذات يوم إلى إنشاء مركز آخر للتعاون العلمي يحمل اسم“المعهد الدولي للتكنولوجيات المستدامة في جنوب شرق أوروبا”.

أهل الفيزياء كسائر البشر

يعرب شوبر عن تقديره لسويسرا للدور الذي لعبته جنيف في تمكين التعاون العلمي في سيرن. ويقول إن الأطراف التي اختارت جنيف مقراً لهذا المركز المرموق ربما لم يكن بإمكانها التنبؤ بأهمية قرار مماثل.

ويضيف أنَّ الروابط الجيدة والموقع المركزي هما ميزتان مهمتان، ولكنَّ الأهم من ذلك هو البيئة الثقافية“الرائعة” في جنيف، وبحيرتها، وجبالها، وطابعها الدولي.

ويقول إنه“في نهاية الأمر، أهل الفيزياء بشر أيضًا ولهم.ن عائلات... وقد فشل المشروع المنافس لسيرن، الذي كان يهدف إلى بناء مسرّع للجسيمات في تكساس، لأنه كان في وسط صحراء. من يرغب في الذهاب إلى الصحراء والعيش فيها؟!“

مصادمات المستقبل وشبكة الويب

قد يكون موقع جنيف ميزة يُمكن أن تستغلَّها المديرة العامة الحالية لمركز سيرن، الإيطالية فابيولا جيانوتي، في بناء المصادم الدائري المستقبلي الجديد (FCC)، وهو مسرّع جسيمات ضخم في نفق يمتدُّ تحت الأرض على طول 91 كيلومترًا، وسيسمح بزيادة طاقات التصادم إلى سبعة أضعاف طاقة مصادم الهادرونات الكبير.

يتابع شوبر تطورات المشروع عن كثب، وهي تُعيده إلى ذكريات بناء مصادم الإلكترونات والبوزونات الكبير والعقبات التي كان عليه أن يتخطاها منذ حوالي 40 عامًا.

ويرى أنَّ العقبة الأكثر صعوبة هي شرح فوائد البحوث الأساسية للمجتمع. كما يعتقد أن النتائج لن تظهر إلّا بعد عقود من الزمن، ناهيك عن ظهور منتج يمكن تسويقه. ويقول إن المثال الوحيد الذي يمكن المقارنة معه في هذا السياق هو شبكة الويب العالمية. فقد ظهرت البذرة، التي تطورت منها شبكة الإنترنت الحديثة، في ثمانينات القرن العشرين لتسهيل عمل سيرن في نقل البيانات بكفاءة من التجارب إلى الجامعات في جميع أرجاء العالم.

وعندما تواصل تيم بيرنرز لي، مبتكر شبكة الويب العالمية، مع شوبر ليخبره عن اختراعه وربما براءة اختراعه باسم سيرن، سعى المدير العام آنذاك للحصول على أكبر عدد من الآراء الخبيرة في هذا المجال.

ويستذكر شوبر قائلا:“سألت في جنيف، وفي بروكسل... وأجمعت الآراء على قول لا... إنها شبكة مثيرة للاهتمام فقط بالنسبة لكم.ن أنتم.ن أهل الفيزياء”. وهكذا عاد شوبر إلى بيرنرز لي، وأخبره أنه يستطيع أن يفعل ما يحلو له باختراعه.“في النهاية، ذهب إلى الولايات المتحدة، حيث كانت ثلة على قدر من الذكاء لجعلها [أي شبكة الويب] سلعة تجارية”.

واليوم، لا يبدو المدير العام السابق منزعجًا من هذه التجربة. فبعد 100 عام من الخبرة في الحياة، ينصبُّ اهتمامه على شيء آخر.

“دون علم، أي إرث معرفي سنترك لأطفالنا وطفلاتنا؟”، يتساءل شوبر، مستطردًا في استنكار:” أنّ عمر الأرض حوالي 4000 عام، وأن الشمس تتحرك حولها، وما إلى ذلك؟!”

في المقابل، يختتم محدّثي المعمّر بنبرة تفاؤل :” ما حقّقناه في سيرن، ولا نزال، على مدى السنوات الخمسين إلى الستين الماضية، سيتم تدريسه في المدارس قريبًا”.

يصعب سرد جميع الإنجازات والمغامرات التي عاشها هيرفغ شوبر على مدى 100 عام من حياته في مقال قصير، وهذا جليٌّ في سيرته الطويلة التي نشرتها مؤخرًا دار شبرينغر للنشر“Springer” وأتاحتها للجمهور على موقعها الإلكترونيرابط خارجي .

تحرير: صابرينا فايس وفيرونيكا دي فوري

ترجمة: ريم حسونة

مراجعة: عبد الحفيظ العبدلي/أم

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