ديليفرو تتعاون مع نشطاء كويتيين لتشجيع تبرعات الإغاثة الغذائية خلال شهر رمضان

(MENAFN
- Deliveroo) انطلاقًا من التزامها المستمر بدعم فئات المجتمع المحلية، تعاونت ديليفرو مع نشطاء في المجال الإنساني في الكويت للمساهمة في تشجيع التبرعات بصناديق الطعام عبر تطبيق ديليفرو خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بالتعاون مع شريكها "فود بوكس". وتأتي هذه المبادرة تعزيزًا لهدف ديليفرو المتمثل في دعم الأمن الغذائي وكجزء من حملتها العالمية "حياة متكاملة".
وفي شهر رمضان هذا العام، تعاونت شركة ديليفرو مع الدكتور محمد الكندري والسيد يوسف الصديقي، اللذان ساعدا فريق ديليفرو في دعم وتشجيع عملية التبرع وشاركوا في جهود التعبئة والتوزيع.
وللعام الثالث على التوالي، سيتمكن العملاء في الكويت أيضًا من القيام بدورهم في التبرع بصناديق الطعام التي تحتوي على الأطعمة والمكونات الأساسية من خلال شرائها عبر تطبيق ديليفرو. سيتم توزيع التبرعات التي تم جمعها بمساعدة شركة ديليفرو وجمعية خيرية محلية على العائلات المحتاجة.
كما سيبذل موظفو ديليفرو جهودهم في عملية التوزيع وسيلعبون دورًا حيويًا في رفع مستوى الوعي حول الحملة وأهدافها وكيفية المشاركة فيها.
وقالت سهام الحسيني، المدير العام في ديليفرو: "هدفنا في ديليفرو، هو إحداث تأثير إيجابي في المجتمعات المحلية التي نعمل بها. ولهذا السبب نحن فخورون بالتعاون مع هؤلاء النشطاء للمساهمة في دعم الأسر المحلية المحتاجة طوال شهر رمضان. ومع دعم عملائنا الرائعين والسائقين والمطاعم وشركاء البقالة، نحن متحمسون لتحقيق هذا الهدف، ولعب دورنا في المساعدة في معالجة انعدام الأمن الغذائي."
وقال الدكتور محمد الكندري: "نحن متحمسون للغاية للتعاون مع ديليفرو والمساهمة في تشجيع التبرع بصناديق الإغاثة الغذائية للمحتاجين خلال هذا الشهر. ونتطلع إلى مواصلة ما بنته حملة "حياة متكاملة" السنوية التي تقدمها شركة ديليفرو، ونشجع الجميع على القيام بدورهم، بالتبرع بالصناديق الغذائية للمحتاجين."
وقال السيد يوسف الصديقي: "لقد أتاح التعاون مع ديليفرو فرصة رائعة للاستفادة من موارد التوصيل الجبارة التي توفرها ديليفرو من أجل هذا الهدف النبيل. ونحن نتطلع إلى تحقيق هدفنا الجماعي المتمثل في تزويد فئات المجتمع المختلفة بالإغاثة التي تحتاجها."
تتيح حملة "حياة متكاملة" من ديليفرو للعملاء التبرع بصناديق الإغاثة الغذائية من فود بوكس على تطبيق ديليفرو. سيتم بعد ذلك تسليم جميع صناديق الطعام من خلال شركة ديليفرو وجمعية خيرية محلية، والتي سيساعد أعضاؤها في توزيع الصناديق على العائلات المحتاجة.
تتوفر مجموعة متنوعة من صناديق الطعام للعملاء بأسعار تبدأ من 4.9 دينار كويتي، مما يمنح المشترين فرصة اختيار صناديق الطعام التي تناسب ميزانياتهم، ويسهل على الجميع المساهمة في هذه الحملة. ويحتوي كل صندوق على مكونات غذائية أساسية مثل الأرز والقمح والسكر والزيوت والأغذية المعلبة والمعكرونة والعدس وغيرها من المواد الغذائية الأساسية.
للمشاركة في الحملة، يرجى طلب الصندوق الغذائي من صفحة فود بوكس على تطبيق ديليفرو، ليتم توصيله للمحتاجين، من خلال الرابط التالي:
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