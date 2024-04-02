مصرف عجمان يعين رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات

(MENAFN
- Evops-PR) 2 أبريل 2024
أعلن مصرف عجمان عن تعيين السيد كاشف رضى رئيساً جديداً لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات. سيقدم السيد رضى من خلال مسيرته المتميزة التي تمتد لأكثر من 25 عاماً في القطاع المصرفي كنزاً من المعارف والخبرات في دوره الجديد في مصرف عجمان. تحظى خبرته في تمويل الشركات والاستثمار المصرفي ضمن مجال الخدمات المصرفية الإسلامية بقدر كبير من الشهرة والتقدير.
قال السيد مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي للمجموعة في مصرف عجمان، مُرحباً بانضمام السيد رضى إلى الفريق "يسعدنا انضمام كاشف إلى فريقنا بصفة رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات. تتماشى خبرته الواسعة وسجله الحافل بالنجاح في القطاع المصرفي الإسلامي بشكل مثالي مع رؤيتنا الاستراتيجية. واثقون بأن مصرف عجمان سيواصل منح عملاء خدمات التمويل المؤسسي خدمات مصرفية استثنائية تحت إشراف السيد كاشف."
شغل السيد رضى قبل انضمامه إلى مصرف عجمان منصب رئيس تمويل الشركات والاستثمار المصرفي في مصرف أبوظبي الإسلامي، حيث أبدى مهارات قيادية مذهلة. كما لعب السيد رضى دوراً محورياً في شركة دي اي بي كابيتال التابعة لمصرف دبي الإسلامي حيث ساهم بشكل كبير في نمو ونجاح المؤسسة في المنطقة.
علق السيد رضى معبراً عن حماسه حال دوره الجديد "يشرفني الانضمام إلى مصرف عجمان، المؤسسة المالية الإسلامية الرائدة. أتطلع إلى المساهمة في نجاح المصرف والعمل مع الفريق لدفع عجلة النمو المستدام وتعزيز القيمة التي نقدمها لأصحاب المصلحة."
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