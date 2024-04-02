فريق نيسان فورمولا إي يُسجل حضوراً قوياً في النسخة الأولى من سباق طوكيو إي بري

(MENAFN
- Edelman) طوكيو، اليابان (02 أبريل 2024) – واصل فريق نيسان فورمولا إي تقديم مستويات أداء مميزة على المستوى العالمي بعد حصول سائقه أوليفر رولاند، المنطلق من المركز الأول، على المركز الثاني في النسخة الأولى من سباق طوكيو إي بري، الجولة الخامسة من بطولة إيه بي بي فورمولا إي العالمية التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات.
ودخل كل من رولاند والفريق في سباق طوكيو بكل ثقة مدفوعين بالوصول إلى منصة التتويج في مناسبتين متتاليتين في سباقي الدرعية وساو باولو.
وعزّز السائق البريطاني أداءه المتميّز بتسجيل أسرع توقيت في الجولة التأهيلية عن المجموعة إيه، قبل أن يُسجل أسرع توقيت في جميع المراحل الثلاث للثنائيات ويضمن الانطلاق من المركز الأول للمرة الثانية هذا الموسم. وفي حين تمسّك رولاند بالصدارة في معظم السباق، اضطر إلى التراجع إلى المركز الثاني سعياً منه لتوفير الطاقة، قبل أن يعود للضغط ومحاولة الفوز في اللفّات الأخيرة من السباق. وبرغم اقترابه من متصدر السباق، عجز رولاند عن استعادة الصدارة واكتفى بالمركز الثاني في نهاية المطاف.
وفي الوقت ذاته، حقق ساشا فينيستراز عودة قوية بعد التأهل المخيب للآمال متقدماً من المركز العشرين عند الانطلاق إلى المركز الحادي عشر مقترباً من مراكز تحقيق النقاط. كما قام المتسابق الفرنسي الأرجنتيني ببعض التجاوزات الممتازة وتفادى أي حوادث خلال السباق.
وتقدم رولاند بموجب نتيجة سباق طوكيو إلى المركز الثالث في بطولة السائقين، مع احتلال الفريق للمركز الرابع ضمن تصنيف الفرق.
وإلى جانب التشويق الذي شهدته المنافسات، اتسم سباق طوكيو إي بري بأهمية خاصة بالنسبة لشركة نيسان في العديد من الجوانب، لا سيما وأنّها أصبحت أول مُصنّع يُعلن التزامه طويل الأمد برياضة الفورمولا إي، متعهدة بالبقاء في هذه الرياضة لغاية عام 2030 على أقلّ تقدير. ويُمثل هذا الإعلان خطوة بارزة تعزز من أهداف الشركة الطموحة في إنجاز التحول الكهربائي بحلول عام 2030.
وتجدر الإشارة إلى أنّ فريق نيسان فورمولا إي سيعود إلى حلبة السباقات مجدداً في غضون أسبوعين، بينما تنتقل البطولة إلى ميسانو في إيطاليا للمرة الأولى في تاريخها لاستضافة الجولتين السادسة والسابعة من الموسم العاشر.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال توماسو فولبي، المدير الإداري ومدير فريق نيسان فورمولا إي: "فخور جداً بما قدّمه الفريق خلال عطلة نهاية الأسبوع الرائعة هذه. وكان جدول أعمالنا زاخراً بالكثير، لا سيما وأنّنا نُحضّر لأول سباق يجري في بلدنا الأم. كما تواجد الكثير من المشجعين وممثلي وسائل الإعلام والزملاء من نيسان في مرآبنا، بمن فيهم الرئيس التنفيذي ماكوتو أوتشيدا، الأمر الذي قدم حافزاً كبيراً للفريق. وحافظ الجميع على تركيزهم مع اعتماد استراتيجية ذكية لتقديم أداء قوي، بينما لمسنا مقدار الدعم المذهل الذي قدّمه الجمهور في مدرجات نيسان، وأخصهم بالشكر الجزيل على كل جهودهم.
كما سُعدنا ببرنامج الأنشطة التي نظمناها خارج حلبة السباق طوال الأسبوع أثناء تواجدنا في اليابان. واتسم إعلان التزامنا بسباقات سيارات الجيل الرابع في بلدنا الأم بأهمية كبيرة بالنسبة لنا، ونتطلع قدماً لمواصلة رحلتنا في سباقات الفورمولا إي بالتزامن مع مساعينا لتحقيق أهدافنا الطموحة للتحول الكهربائي بحلول عام 2030".
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