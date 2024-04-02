سانت ريجيس دبي، النخلة يدعو ضيوفه للاستمتاع بإقامة منقطعة النظير في منشأته الفاخرة خلال إجازة العيد

(MENAFN
- Iris Media Press Services) دبي، الإمارات العربية المتحدة: يدعو فندق سانت ريجيس دبي، النخلة، وجهة الضيافة الفاخرة الأكثر تميزًا في نخلة جميرا الساحرة، ضيوفه للاستمتاع بتجربة إقامة منقطعة النظير، مقدمًا لهم طيفًا واسعًا من العروض الحصرية خلال إجازة عيد الفطر.
فعند الإقامة لدى سانت ريجيس دبي، النخلة خلال إجازة العيد، سيكون الضيوف على موعد مع الفخامة والترف بأسعار مميزة مع العديد من الخصومات الحصرية والتي تشمل خصمًا قيمته 20% على جميع جلسات العناية المقدمة في نادي "إيريديوم سبا" الصحي الحاصل على العديد من الجوائز المرموقة، وخصمًا قيمته 20% في اثنين من مطاعم الفندق الفاخرة وهي: مطعم كورديليا الذي يقدم أشهى المأكولات العالمية على مدار اليوم، ومطعم رويا المختص بالمطبخ الأناضولي الأصيل. علاوةً على ما سبق، سيحصل الضيوف على خدمة المساعد الشخصي "بتلر" التي يعرف بها سانت ريجيس على مدار 24 ساعة طوال فترة إقامتهم.
يُذكر أن الفندق يعرف بكونه أحد أبرز الوجهات التي تعكس نمط الحياة المميزة، ويتضمن بركة سباحة مذهلة ذات مساحة شاسعة، مع العديد من المطاعم والبارات وصالات اللاونج، ومنها سانت ريجيس بار الأيقوني. وكجزءٍ من باقة الإقامة الخاصة بالعيد، سيحصل الضيوف على إمكانية الدخول الحصري إلى نادي "كيما" الشاطئي، الذي يحتل موقعًا مميزًأ على شاطئ النخلة الغربي.
ومن ناحيةٍ أخرى، يتصل الفندق اتصالًا مباشرًا بمركز "نخيل مول" التجاري الذي يتضمن 300 متجرًا ومطعمًا ووجهةً ترفيهية، بما يشمل السينما ومحطة مونوريل الخاصة به. إضافةً إلى ذلك، يقع الفندق على مقربة من العديد من الوجهات السياحية ومنها، منصة مشاهدة "ذا فيو آت ذا بالم" التي ترتفع مسافة 240 مترًا عن سطح الأرض، ويرتبط ارتباطًا مباشرًا بحدائق سانت ريجيس التي تضم طيفًا واسعًا من المطاعم الحاصلة على نجوم ميشيلين والمفاهيم التي أطلقها مشاهير الطهاة.
سيتمكن الضيوف من الاستمتاع بعروض الأقامة الحصرية الخاصة بعيد الفطر في الفترة من 1 وحتى 14 ابريل 2024.
العرض: باقة الإقامة الخاصة بعيد الفطر
الموعد: في الفترة من 1 وحتى 14 ابريل 2024.
ما يشمله العرض:
إقامة في غرفة أو جناح فاخر.
بوفيه إفطار في مطعم كورديليا
خصم 20% في إيريديوم سبا ومطعم كورديليا ومطعم رويا.
خدمة المساعد الشخصي "بتلر" التي يشتهر بها سانت ريجيس على مدار 24 ساعة.
إمكانية الدخول إلى مرافق الفندق والاستمتاع بخدمة الإنترنت اللاسلكي بالمجان.
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