مايلستون سيستمز تحقق إيرادات قياسية للعام الرابع على التوالي

(MENAFN
- Matrix PR) كشف التقرير السنوي الصادر عن شركة مايلستون سيستمز، الرائدة في مجال حلول إدارة الفيديو، عن إيرادات صافية قياسية بلغت 1.69 مليار كرونة دنماركية (ما يقارب 929.5 مليون درهماً إماراتياً) في عام 2023.
ويأتي هذا الإنجاز بالتزامن مع احتفالات الشركة، التي تتخذ من كوبنهاغن مقراً رئيسياً لها، بمرور 25 عاماً على تأسيسها في فبراير 2023. حيث أحرزت الشركة تقدماً ملحوظاً في تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بها، لا سيما في قطاعات رئيسية مثل الرعاية الصحية والضيافة.
وفي تعليقه على هذا الإنجاز قال توماس جنسن، الرئيس التنفيذي لشركة مايلستون سيستمز: "في الوقت الذي نحتفي فيه بمسيرة مايلستون المتميزة على مدار 25 عاماً، فإننا لا نكتفي فقط بالاحتفال بإنجازاتنا السابقة بل نتطلع بشغف إلى المستقبل. فالتطور الذي تشهده تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل الفيديو يفتح آفاقاً لا محدودة أمام تكنولوجيا الفيديو القائمة على البيانات. لقد لمسنا بالفعل كيف أثر تركيزنا الاستراتيجي على قطاعات رئيسية مثل الرعاية الصحية والضيافة يإيجابياً على الأفراد والشركات والمجتمعات حول العالم. ونحن في مايلستون فخورون بما حققناه حتى الآن، إلا أننا نتطلع بحماس إلى المستقبل".
لطالما دعمت مايلستون سيستمز تطوير وبيع واستخدام التكنولوجيا بمسؤولية. حيث بادرت الشركة في عام 2023 إلى إنشاء برنامج رسمي حول التكنولوجيا المسؤولة. حيث تشكل المبادئ التي يتضمنها هذا البرنامج إطاراً تويجهياً لتطوير منتجات وخدمات مايلستون وأنشطتها على امتداد سلسلة إنتاج القيمة.
وأضاف جنسن: "أنا من المقتنعين بأن تكون التكنولوجيا يجب أن تكون في خدمة الإنسانية، وليس العكس. فالتكنولوجيا المسؤولة ليست مجرد مصطلح رائج في مايلستون، بل هي ركيزة أساسية لالتزامنا بخدمة عملائنا والمجتمعات ككل. كما أننا ملتزمون بتقديم برمجيات مبتكرة، ووتراعي المعايير الأخلاقية."
خطط النمو
وفي معرض حديثه عن خطط النمو في مايلستون، قال لارس لارسن، المدير المالي لشركة مايلستون سيستمز: "نتوقع أن يكون عام 2024 عاماً حافلاً بالانجازات . وسنواصل مسيرة النمو من حيث الإيرادات والاستثمارات والربحية. ونتوقع أن يحمل العام المالي المقبل العديد من الفرص، خاصة في مجالات الحوسبة السحابية وتحليل الفيديو".
ومن أبرز إنجازات العام إطلاق برنامج "إكس بروتكت هوسبيتال أسيست"، وهو حل قائم على الفيديو يتيح للكوادر الطبية مراقبة العديد من المرضى عن بُعد في وقت واحد والاستجابة للمواقف الطارئة بسرعة. كما قدمت الشركة نهجاً متطوراً لقطاع الترفيه، والذي يخضع لتنظيم صارم، وذلك لضمان الامتثال للقوانين ومساعدة الشركات على تقديم تجارب استثنائية للضيوف.
كما أضافت مايلستون ميزة "من الكاميرا إلى السحابة" إلى عروضها السحابية مايلستون كيت، وهي خدمة مراقبة فيديو بسيطة وآمنة وقابلة للتطوير. تتيح ميزة "من الكاميرا إلى السحابة" على القيام بالحوسبة والتسجيل والتخزين على الكاميرات مباشرة.
أبرز الإنجازات في السنة المالية 2023:
o صافي إيرادات: 1.6 مليار كرونة دنماركية.
o الأرباح قبل الضريبة: 109 مليون كرونة دنماركية.
o عدد الموظفين: 1294.
o فروع الشركة: 25.
o استثمار بقيمة 101 مليون كرونة دنماركية في مشاريع التطوير.
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