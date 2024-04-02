موستانج هي السيارة الرياضية الأكثر مبيعاً على مستوى أمريكا والعالم لأكثر من 10 سنوات

(MENAFN
- Hill & Knowlton) الرياض، المملكة العربية السعودية، 1 أبريل 2024: بدأت فورد موستانج عقدها السابع في مركز الصدارة كالسيارة الرياضية الأكثر مبيعاً في أمريكا بناءً على السجلات الأمريكية لعام 20231، وباعتبارها السيارة الرياضية الأكثر مبيعاً على مستوى العالم لأكثر من 10 سنوات2.
تسلّم أكثر من 59,000 عميل فورد موستانج في عام 2023، مما ساهم في الوصول إلى ما يقرب من مليون مركبة رياضية باعتها فورد في العقد الماضي، وفي حين كان نجاح 2023 مدعوماً بإطلاق الجيل السابع الجديد من موستانج في أمريكا الشمالية، سيتمكن العملاء في الشرق الأوسط والصين وأوروبا وأستراليا وأمريكا الجنوبية من قيادة أحدث فورد موستانج في عام 2024.
قال جيف مارينتيك، المدير العام لمركبات الشاحنات والمركبات العائلية لدى فورد أمريكا الشمالية/العالمية: "منذ إطلاقها في الأسواق، بيعت موستانج بأعداد تفوق عدد سكان المدن الكبرى مثل شيكاغو أو لندن أو سيول، وبينما نستعد للاحتفال بالذكرى السنوية الستين لموستانج، يستمر الشغف والإثارة مع إطلاق الجيل السابع من موستانج في 85 سوقاً حول العالم".
أطلقت فورد هذا الأسبوع شعاراً خاصاً باللونين الأحمر القرمزي والأسود الداكن في إطار الاحتفال بالذكرى السنوية الستين لموستانج، مستوحى من الشارات والغطاء المركزي للعجلات التي ظهرت لأول مرة على موستانج في معرض نيويورك العالمي للسيارات عام 1964.
"نتطلع بفخر لإطلاق موستانج دارك هورس 2024 إلى الشرق الأوسط، والتي ستعيد تعريف التميز في مجال السيارات في المنطقة مع الاستمرار في تعزيز إرث موستانج العريق"- بيدرو سيمويس مدير التسويق للمركبات التجارية والأسطول لدى فورد ولينكون في الشرق الأوسط.
يمثل الجيل السابع من موستانج الجديدة كليًا أحدث فصل لهذه السيارة الأيقونية، حيث يقدم المظهر والصوت والجاذبية. سواء كانت سيارة مكشوفة أو كوبيه، أو V8 أو 4 أسطوانات مزودة بشاحن توربيني، أو يدوية أو أوتوماتيكية، فإن موستانج لديها خيارات عند نقاط السعر ومستويات أداء متعددة، كما يمكن مشاهدة موستانج الجديدة على حلبات وسلاسل السباق في جميع أنحاء العالم مع موستانج دارك هورس آر وموستانج GT3 وموستانج GT4.
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