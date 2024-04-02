stc تواصل حملة "افطار الصائم" في مختلف مناطق الكويت

(MENAFN
- Morimak) تواصل شركة الاتصالات الكويتية stc، الرائدة في تمكين عملية التحول الرقمي في دولة الكويت، بتوزيع وجبات الإفطار على الصائمين في مختلف أنحاء الكويت خلال شهر رمضان الكريم بالتعاون مع فريق زاجل التطوعي تطبيق جاهز الكويت .وتندرج هذه المبادرة ضمن حملة stc الرمضانية 2024 التي تحمل شعار "بالخير نروح أبعد".
ويأتي توزيع وجبات الإفطار كمساهمة سنوية من stc للمجتمع تزامنا مع الشهر الكريم، وتتماشى المبادرة، التي تم فيها توزيع أكثر من 2000 وجبة في مختلف مناطق الكويت، أيضًا مع برنامج المسؤولية المجتمعية المتكامل لشركة stc ، والذي يركز على رد الجميل للمجتمع وتعزيز قنوات التواصل بين الأفراد في المجتمع.
ويعتبر توزيع وجبات الإفطار إحدى المبادرات العديدة التي أعلنت عنها stc كجزء من حملتها الرمضانية للعام 2024. وتهدف حملة "بالخير نروح أبعد" إلى تشجيع وتثقيف أفراد المجتمع حول تأثير العمل التطوعي لما له من تأثير ايجابي واسع على المجتمع ككل خاصة الأجيال الشابة. فمن خلال أهداف الحملة، ستواصل stc بتنفيذ مجموعة متنوعة من البرامج والأنشطة التي يمكن للأفراد المشاركة فيها على مدار الشهر، والتي سوف تسهم في تثقيف الأفراد حول أهمية المشاركة في العمل التطوعي باعتبار العطاء للمجتمع خطوة أساسية لبناء مستقبل أكثر استدامة.
واشارت stc الى أن حملة إفطار الصائمين تعد احدى ركائز برنامجها الرمضاني السنوي، وتحرص الشركة على تكثيف مبادراتها ضمن هذه الحملة كل عام، خاصة من خلال الجولات الميدانية المكثفة لإفطار الصائمين طوال الشهر الكريم في مختلف مناطق الكويت لغرس قيم و مبادىء شهر رمضان لدى أعضاء المجتمع من جميع الأعمار والتي تمثل ركيزة استراتيجية في إطار المسؤولية الاجتماعية لشركة stc.
و أشارت ايضا الى ان حملة افطار صائم لهذه السنة شهدت مرة اخرى مشاركة فعالة من الموظفين الاعضاء في برنامج سفراء stc حرصا على تعزيز ثقافة العمل التطوعي لديهم. واكدت stc انها تدعم باستمرار الأنشطة التي تهدف إلى تعزيز العمل الجماعي، وهي سمة أساسية في ثقافة stcالمؤسسية، حيث ان ريادتها في القطاع الخاص هي مسؤولية تمكّنها من البحث باستمرار عن أساليب ومفاهيم مبتكرة يمكن أن تضيف قيمة إلى المجتمع المحلي.
ولدى stc الكثير من الانشطة الرمضانية التي تؤكد ريادتها في تحمل المسؤولية الاجتماعية، ضمن برنامجها الحافل في رمضان "بالخير نروح أبعد" الذي يشمل انشطة ومساهمات إنسانية واجتماعية متعددة، ومبادرات توعوية وتواصل يومي مع الجمهور، تأكيدا على حرص الشركة على الالتزام برسالتها الاجتماعية والانسانية بما يرسخ مفهوم المسؤولية الاجتماعية، ويهدف الى دعم كافة مبادرات العمل التطوعي والانساني، انسجاما مع القيم الاجتماعية وتعزيزا لاهداف التنمية المستدامة..
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