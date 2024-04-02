فارنك توسع عملياتها التجارية في أبوظبي

(MENAFN
- Shamalcomms) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 02 أبريل 2024: قامت شركة فارنك، الشركة الرائدة في مجال إدارة المرافق الذكية والخضراء ومقرها دولة الإمارات العربية المتحدة، بتوسيع عملياتها التجارية في جميع أنحاء إمارة أبوظبي بعد توقيعها لمجموعة كبيرة من عقود إدارة المرافق الجديدة والمحتفظ بها في مختلف قطاعات الصناعة.
وقد زادت الشركة من عدد الموظفين المقيمين في أبوظبي بنسبة 18% ليصل إلى ما يقرب من 1300 موظف لمواكبة متطلبات العمل المتزايد، حيث تتطلع فارنك حاليًا أيضًا إلى افتتاح مكتب فرعي إضافي لتقديم خدمة عملاء محسنة في الموقع، كما تمكن فريق فارنك اللوجستي في أبوظبي أيضًا من تحسين أسطول النقل الخاص به من خلال استخدام مركبات أكبر وتحسين إدارة الطريق، مما يوفر الوقت والوقود والمال بالإضافة إلى تقليل البصمة الكربونية.
هذا وقد سجلت أبوظبي نمواً اقتصادياً قوياً في أعقاب الجائحة العالمية، وبحسب مركز الإحصاء في أبوظبي فقد حقق اقتصاد الإمارة نمواً ملحوظاً بنسبة 9.3% سنوياً في عام 2022، وهو الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يبلغ الناتج المحلي الإجمالي حالياً 300 مليار دولار أمريكي، وكان لهذا النمو الاقتصادي القوي تأثيراً ملحوظاً على الاستثمار الأجنبي، الذي ارتفع بنسبة 9.7% في عام 2022 بقيمة تجاوزت 226 مليار دولار أمريكي.
وبهذه المناسبة قال ماركوس أوبرلين، الرئيس التنفيذي لشركة فارنك: "ينطبق هذا بشكل خاص على القطاعات غير النفطية التي تساهم الآن بأكثر من 52% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، وقد توقعت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بنسبة مذهلة تبلغ 5.3% هذا العام، وهو ما يبشر بالخير لعملياتنا التجارية في عام 2024".
وتشمل بعض العقود الأكثر شهرة التي تم الفوز بها والتي تبلغ قيمتها أكثر من 240 مليون درهم، تقديم فارنك لخدمات إدارة المرافق بالكامل في ميناء زايد أو ميزا، وهو حي ناشئ يركز على الابتكار لمجتمعات ريادة الأعمال المتنوعة، وتشمل العقود الأخرى شركة الاتحاد للطيران الهندسية، ومحطة براكة للطاقة النووية، حيث تقدم شركة فارنك خدمات التنظيف والصيانة، بالإضافة إلى إدارة مرافق سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 في حلبة مرسى ياس.
كما تقدم فارنك خدماتها لمجموعة واسعة من قطاعات الصناعة مثل الطاقة والأمن والطيران والضيافة وتجارة التجزئة والعقارات السكنية، حيث يتضمن نطاق العمل عددًا كبيرًا من العقود لإدارة المرافق الشاملة، بالإضافة إلى الخدمات المادية والناعمة المخصصة مثل أعمال الهندسة الكهربائية والميكانيكية والتنظيف والصيانة ومواعيد الأمن والتدبير المنزلي وغيرها.
وأضاف أوبرلين قائلاً: "إن توسع أعمال فارنك في أبوظبي هو نتيجة لاستراتيجيتها التجارية الناجحة، والتي تركز في المقام الأول على حلول إدارة المرافق المبتكرة والقائمة على التكنولوجيا والمستدامة".
هذا ويبلغ عدد سكان أبوظبي حوالي 1.6 مليون نسمة وقد زاد بمقدار 100.000 نسمة منذ عام 2021، مما يوفر فرصة كبيرة لشركة هيتشز آند غليتشز الشقيقة لشركة فارنك للاستفادة من الحجم المتزايد لسوق صيانة المنازل.
أما فيما يتعلق بالاستدامة، فقد حصل فريق فارنك الاستشاري على عقد من كليات التقنية العليا لتطوير خارطة طريق نحو صافي الصفر، وتعد كليات التقنية العليا أكبر مؤسسة تعليمية عليا تطبيقية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع ما يقرب من 23,000 طالب يدرسون في 16 حرمًا جامعيًا للرجال والنساء بما في ذلك أبوظبي والعين والظفرة.
MENAFN02042024007410016014ID1108048454
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.