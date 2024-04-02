مجموعة شلهوب تمدد إجازة الأبوة من 14 إلى 30 يوم عمل في الدول الثمانية التي تعمل فيها

(MENAFN
- Tales & Heads) • تواصل المجموعة التزامها برفاهية موظفيها وعائلاتهم، والارتقاء بالمعايير من خلال المبادرات الصديقة للعائلة
• مجموعة شلهوب تؤكد التزامها بالتنوع والمساواة والشمول بعد حصولها مؤخراً على علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 2 أبريل 2024: أعلنت مجموعة شلهوب عن تمديد إجازة الأبوة من 14 إلى 30 يوماً لموظفيها الذين قضوا سنة واحدة على الأقل في الشركة، ما يعكس التزامها بدعم رفاهية موظفيها وعائلاتهم، وذلك بدءاً من شهر أبريل الجاري. وتبنت المجموعة هذه السياسة لتلبية متطلبات الموظفين المتنوعة وتمكين الآباء من قضاء وقت كافٍ مع أطفالهم حديثي الولادة، إدراكاً منها لأهمية الموازنة بين العمل والحياة.
وترسخ السياسة الجديدة مكانة مجموعة شلهوب ضمن نسبة 10 بالمئة الأولي في قائمة المؤسسات الأكثر دعماً من حيث مزايا إجازة الأبوة التي تقدمها مقارنة ببقية المؤسسات في المنطقة، مما يعزز دورها كمؤسسة رائدة في دعم رفاهية موظفيها في الدول الثمانية التي تعمل فيها. كما تقدم مجموعة شلهوب أماكن مخصصة لوقوف السيارات للأم الحامل، و90 يوماً مدفوعة الأجر بالكامل لإجازة الأمومة وغرف للرضاعة، وترتيبات عمل مرنة وخيارات العمل عن بُعد بالإضافة إلى برنامج مساعدة للموظفين يتيح الدعم للصحة النفسية وخدمات الاستشارة والعلاج وأكاديمية مخصّصة للصحة والرفاه. وحصلت مجموعة شلهوب على علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين من هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة لالتزامها بتوفير بيئة شاملة وداعمة للوالدين.
وقال وسيم عيد، رئيس الموارد البشرية والثقافة في مجموعة شلهوب: "نعمل على بناء بيئة عمل تضع الصحة والسلامة والرفاهية العامة لموظفينا في مقدمة أولوياتنا وتضمن المزيد من الدعم لهم مع تطور شركتنا ونموها. وتعكس إجازة الأبوة التزامنا برفاهية موظفينا وعائلاتهم وجودة حياتهم، حيث تأتي هذه المبادرة في ظل جهودنا لتوفير بيئة عمل مسؤولة ومرنة. ومن خلال تنفيذ هذه السياسات، يمكننا دعم زملائنا في حياتهم المهنية والشخصية وجذب المزيد من المواهب من المنطقة ومن جميع أنحاء العالم".
وتشمل السياسة الجديدة جميع الآباء من موظفي المجموعة خلال الأشهر الستة الأولى بعد ولادة الطفل مع إمكانية الحصول على مدة الإجازة بكاملها دفعة واحدة أو موزعة على فترات خلال هذه الأشهر الستة، وفقاً لظروف الموظف وعائلته.
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