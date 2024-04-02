توقعات بارتفاع الإنفاق في القطاعات الرئيسية عبر الإنترنت خلال الشهر الكريم

(MENAFN
- Weber Shandwick) الرياض، المملكة العربية السعودية – 2 أبريل 2024: تتكهّن Checkout.com، المزود العالمي لخدمات المدفوعات، استمرار زيادة التسوق عبر الإنترنت في المملكة العربية السعودية خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان الكريم. الأمر الذي ينعكس جلياً في العديد من فئات البيع بالتجزئة والخدمات الرئيسية، والذي يدلّ على الأثر الكبير للتحوّل الرقمي الذي تشهده المملكة، بما يوفره من راحة وأمان للمستهلكين ويحسّن من تجربة تسوقهم.
واستناداً إلى اتجاهات الإنفاق السابقة، تتوقع Checkoutأن تشمل الفئات ذات النمو المرتفع خلال الشهر الكريم معاملات في مجال الخدمات ومتاجر المواد الغذائية والملابس والضيافة.
إلى ذلك، تُشير بيانات Checkoutإلى نمو بنسبة 22% في حجم معاملات الدفع الرقمي في المملكة خلال رمضان الماضي عبر كافة فئات المنتجات والخدمات، مقارنة بالفترة السابقة (قبل الشهر الكريم)، حيث شهد العام الماضي ارتفاعاً ملحوظاً في حجم المعاملات الاستهلاكية عبر الإنترنت في المملكة العربية السعودية. وكانت الفئات الأخرى التي شهدت زيادات كبيرة في المعاملات خلال الشهر الكريم هي متاجر المواد الغذائية (94%)، والملابس (76%)، والضيافة (49%)، وشركات الطيران (42%)، ولعلّ الزيادة في الإقبال على شركات الطيران إشارة إلى الاهتمام المتزايد للمستهلكين السعوديين بالسفر في الفترة التي تلي الشهر الفضيل.
علاوة على ما سبق، ارتفعت نسبة التحويلات المالية في المملكة بنحو 28% مقارنة بالفترة السابقة، مما يشير إلى زيادة كبيرة في حجم الأموال التي يرسلها المغتربون إلى عائلاتهم وأصدقائهم، سواء استباقاً لعطلة العيد أو خلال الشهر الفضيل.
بشكل عام، شهدت Checkoutفي عام 2023 ارتفاعاً في حجم معالجة المعاملات عبر الإنترنت خلال شهر رمضان في المنطقة بنسبة 69% على أساس سنوي، أما بين عامي 2021 و2023، فكانت نسبة النمو هائلة جداً حيث وصلت إلى 143%.
وقال ريمو جيوفاني أبونداندولو، المدير العام لشركة Checkoutفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "نشهد زيادة في ثقة المستهلكين السعوديين بمنصات الدفع الرقمية وزيادة ثقتهم في التسوق عبر الإنترنت بشكل عام، الأمر الذي يعكس تطوراً إيجابياً في المشهد التجاري الرقمي السعودي. إلى ذلك، يعكس هذا التحول الطبيعة الديناميكية والمتطورة لمشهد المدفوعات الرقمية في المملكة، والتوجه العام نحو التسوق عبر الإنترنت خلال أيام الشهر الفضيل وغيرها من أيام السنة. يعزز الدعم المتزايد من مزودي خدمات الدفع للتجار وضبط عروض القيمة الخاصة بهم الاحتياجات المتطورة للسوق ويسهم في زيادة الإنفاق عبر الإنترنت، مما يعزز التجربة التجارية الرقمية بشكل عام."
تشير تقارير سابقة أطلقتها Checkoutإلى أن التحوّل نحو التسوق عبر الإنترنت يعد بمثابة تغيير سلوكي طويل الأمد وليس تحولاً مؤقتاً. يتزايد إقبال المستهلكين في المملكة العربية السعودية على هذا النوع من التسوّق لعدّة أسباب أهمها سهولة وراحة الاستخدام غير المسبوقة التي توفرها التجارة الإلكترونية، إلى جانب سرعة المعاملات والأمان الذي توفره معالجات الدفع الموثوقة.
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