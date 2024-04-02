مسيرة في برن من أجل عالم أكثر سلامًا

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- Swissinfo) شارك حوالي 500 شخص في مسيرة عيد الفصح التقليديّة في برن يوم الاثنين 1 أبريل، وطالب المتظاهرون والمتظاهرات بنزع السلاح بدلاً من إعادة التسلح.
تم نشر هذا المحتوى على 02 أبريل 2024 - 11:27 1دقيقة Keystone-SDA/ث.س
English en Hundreds join Easter March in Bern الأصلي طالع المزيدHundreds join Easter March in Bern
وقال المنظّمون والمنظّمات:“لا تحدث الحروب والنزاعات لأننا لم نقم بتسليح أنفسنا بما فيه الكفاية، وإنما بسبب إفراطنا في التسلّح”. من جهة أخرى حث المنظّمون والمنظّمات سويسرا على الاستثمار في مكافحة مخاطر أخرى، مثل العنف القائم على النوع الاجتماعي والعنصريّة والفقر وتغيّر المناخ والأوبئة، بدلاً من توظيف الأموال لصالح الجيش.
كانت مسيرات عيد الفصح تُنظّم في سويسرا منذ ستّينيّات القرن الماضي، ولكنّ هذا التقليد تراجع في برن مع نهاية الحرب الباردة، ثم أُعيد إحياؤه في عام 2003 بعد الغزو الأمريكي للعراق.
وعادة ما تنطلق مسيرة عيد الفصح في العاصمة السّويسريّة من ضواحي المدينة من حديقة آيشهولتس، وتتبع نهر“آر” إلى وسط المدينة القديمة وتنتهي في ساحة الكاتدرائية.
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