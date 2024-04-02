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كاميرون يطالب إسرائيل بالتحقيق الفوري في مقتل بريطانيين بغزة

4/2/2024 8:11:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إنه طالب إسرائيل بالتحقيق الفوري في حادثة مقتل بريطانيين في غزة وتقديم تفسير كامل وشفاف.


وأكد أنه من الضروري أن يتمتع العاملون في المجال الإنساني بالحماية وأن يكونوا قادرين على أداء عملهم.


يأتي ذلك عقب مقتل 7 أشخاص من منظمة "ورلد سنترال كيتشن" (المطبخ المركزي العالمي) بغارة جوية إسرائيلية.


وأوضحت المنظمة الإغاثية أن القتلى الـ7 من أستراليا وبولندا وبريطانيا، وبعضهم لديهم جنسيات مزدوجة .


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