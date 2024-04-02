كاميرون يطالب إسرائيل بالتحقيق الفوري في مقتل بريطانيين بغزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إنه طالب إسرائيل بالتحقيق الفوري في حادثة مقتل بريطانيين في غزة وتقديم تفسير كامل وشفاف.
وأكد أنه من الضروري أن يتمتع العاملون في المجال الإنساني بالحماية وأن يكونوا قادرين على أداء عملهم.
يأتي ذلك عقب مقتل 7 أشخاص من منظمة "ورلد سنترال كيتشن" (المطبخ المركزي العالمي) بغارة جوية إسرائيلية.
وأوضحت المنظمة الإغاثية أن القتلى الـ7 من أستراليا وبولندا وبريطانيا، وبعضهم لديهم جنسيات مزدوجة .
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