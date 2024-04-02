الأهلي يواجه الزمالك مجدداً في السعودية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أبدى النادي الأهلي موافقته المبدئية، على خوض مواجهتي القمة ببطولة الدوري المصري أمام غريمه التقليدي الزمالك، في السعودية بالفترة المقبلة.
قال الأهلي عبر موقعه الرسمي: "مجلس إدارة النادي أرسل خطاباً لرابطة الأندية المحترفة"، وذلك عقب اجتماع عقد بمقر النادي، بخصوص إقامة مباراتي القمة بالسعودية.
وأوضح الأهلي في بيان له: "الخطاب تضمن أنه بالإشارة إلى موقفنا من إقامة مباراتي الأهلي والزمالك في بطولة الدوري المصري بالمملكة العربية السعودية، فإن النادي الأهلي ليس منوطاً بتحديد المواعيد والملاعب التي تقام عليها المباريات، وهذا أمر يخص رابطة الأندية المحترفة بصفتها القائمة على تنظيم المسابقات وإدارتها، بالشكل الذي يتفق مع مصلحة الكرة المصرية".
ملاعب
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