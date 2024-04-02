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الأهلي يواجه الزمالك مجدداً في السعودية

4/2/2024 8:11:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أبدى النادي الأهلي موافقته المبدئية، على خوض مواجهتي القمة ببطولة الدوري المصري أمام غريمه التقليدي الزمالك، في السعودية بالفترة المقبلة.
قال الأهلي عبر موقعه الرسمي: "مجلس إدارة النادي أرسل خطاباً لرابطة الأندية المحترفة"، وذلك عقب اجتماع عقد بمقر النادي، بخصوص إقامة مباراتي القمة بالسعودية.
وأوضح الأهلي في بيان له: "الخطاب تضمن أنه بالإشارة إلى موقفنا من إقامة مباراتي الأهلي والزمالك في بطولة الدوري المصري بالمملكة العربية السعودية، فإن النادي الأهلي ليس منوطاً بتحديد المواعيد والملاعب التي تقام عليها المباريات، وهذا أمر يخص رابطة الأندية المحترفة بصفتها القائمة على تنظيم المسابقات وإدارتها، بالشكل الذي يتفق مع مصلحة الكرة المصرية".

ملاعب


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