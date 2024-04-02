قبرص تدعو لتحقيق فوري بمقتل 7 من عمال الإغاثة

قبرص تدعو لتحقيق فوري بمقتل 7 من عمال الإغاثة
التاريخ
4/2/2024 8:11:22 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
دعا الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس إلى إجراء تحقيق فوري في مقتل 7 من عمال الإغاثة في غارة إسرائيلية على غزة.
واضاف " نعتبر مؤسسة المطبخ المركزي العالمية شريكاً أساسياً ويجب مضاعفة الجهود لإدخال المساعدات إلى غزة"
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