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قبرص تدعو لتحقيق فوري بمقتل 7 من عمال الإغاثة

4/2/2024 8:11:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دعا الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس إلى إجراء تحقيق فوري في مقتل 7 من عمال الإغاثة في غارة إسرائيلية على غزة.


واضاف " نعتبر مؤسسة المطبخ المركزي العالمية شريكاً أساسياً ويجب مضاعفة الجهود لإدخال المساعدات إلى غزة"


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