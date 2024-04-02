ألونسو أول الراحلين عن برشلونة في الصيف

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت صحيفة ديلي ميل البريطانية إنه "بات في حكم المؤكد رحيل اللاعب ماركوس ألونسو عن برشلونة في الصيف المقبل".
أوضحت الصحيفة أن لاعب تشيلسي السابق سيغادر كامب نو في صفقة انتقال حر عقب انتهاء عقده، وعدم وجود رغبة من النادي الإسباني في تجديد عقده.
وذكرت: "عانى اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً من أجل المشاركة في المباريات هذا الموسم وسط إصابة في الظهر أبقته على الهامش لمدة ثلاثة أشهر".
وتابعت: "شارك ماركوس ألونسو في 37 مباراة في موسمه الأول مع برشلونة، بعد انتقاله من "البلوز" في 2022، حيث فاز بلقب الدوري الإسباني".
وأضافت: "مع رحيل المدرب تشافي هرنانديز هذا الصيف، من المتوقع أن يكون هناك بعض التغييرات في الفريق في نهاية الموسم، إذ أن ألونسو سيغادر الفريق بعد عامين مع النادي، بينما يظل مستقبل نجم النادي سيرجي روبرتو غامضاً".
ملاعب
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