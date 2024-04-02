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ألونسو أول الراحلين عن برشلونة في الصيف

4/2/2024 8:11:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت صحيفة ديلي ميل البريطانية إنه "بات في حكم المؤكد رحيل اللاعب ماركوس ألونسو عن برشلونة في الصيف المقبل".
أوضحت الصحيفة أن لاعب تشيلسي السابق سيغادر كامب نو في صفقة انتقال حر عقب انتهاء عقده، وعدم وجود رغبة من النادي الإسباني في تجديد عقده.
وذكرت: "عانى اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً من أجل المشاركة في المباريات هذا الموسم وسط إصابة في الظهر أبقته على الهامش لمدة ثلاثة أشهر".
وتابعت: "شارك ماركوس ألونسو في 37 مباراة في موسمه الأول مع برشلونة، بعد انتقاله من "البلوز" في 2022، حيث فاز بلقب الدوري الإسباني".
وأضافت: "مع رحيل المدرب تشافي هرنانديز هذا الصيف، من المتوقع أن يكون هناك بعض التغييرات في الفريق في نهاية الموسم، إذ أن ألونسو سيغادر الفريق بعد عامين مع النادي، بينما يظل مستقبل نجم النادي سيرجي روبرتو غامضاً".

ملاعب

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