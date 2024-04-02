Tuesday, 02 April 2024 04:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


32916 شهيدا في غزة منذ 7 أكتوبر

4/2/2024 8:11:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت وزارة الصحة بغزة ان الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر في قطاع غزة راح ضحيتها 71 شهيدا و102 مصاب خلال 24 ساعة.


واضافت بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 32 ألفا و916 شهيدا و70 ألفا و494 مصابا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.


MENAFN02042024000208011052ID1108048312

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث