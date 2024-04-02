32916 شهيدا في غزة منذ 7 أكتوبر

32916 شهيدا في غزة منذ 7 أكتوبر
التاريخ
4/2/2024 8:11:22 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت وزارة الصحة بغزة ان الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر في قطاع غزة راح ضحيتها 71 شهيدا و102 مصاب خلال 24 ساعة.
واضافت بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 32 ألفا و916 شهيدا و70 ألفا و494 مصابا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
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