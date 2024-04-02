القيمة السوقية لربيع 2024.. أغلى وأرخص لاعبي كرة القدم في العالم

بينما تراجعت القيمة السوقية لـ19 لاعبا خسر كل منهم 10 ملايين يورو، لكن الخسارة الأكبر كانت من نصيب مدافع بايرن يوشوا كيميش الذي خسر 15 مليونا من قيمته وباتت قيمته الآن 60 مليون يورو. يذكر أن المركز الأول في قائمة أغلى لاعبي كرة القدم يتقاسمه المهاجمون النرويجي إيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي والبريطاني جود بيلينغهام المتألق في صفوف ريال مدريد والفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، وتقدر القيمة السوقية لكل منهم بـ180 مليون يورو.

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