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القيمة السوقية لربيع 2024.. أغلى وأرخص لاعبي كرة القدم في العالم

4/2/2024 8:11:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشر موقع الإحصائيات الشهير Transfermarkt قائمة بأغلى وأرخص لاعبي كرة القدم في العالم وفقا للبيانات الصادرة هذا الربيع.
وحقق لاعب خط وسط مانشستر يونايتد كوبي ماينو البالغ 18 عاما أعلى قيمة مضافة بمقدار 29 مليون يورو، لتصبح قيمته السوقية 35 مليونا.
في المركز الثاني جاء مدافع برشلونة باو كوبارسي البالغ 17 عاما (25 مليونا بدلا من 1.5).
وأكمل المراكز الثلاثة الأولى لاعب خط وسط بايرن ألكسندر بافلوفيتش البالغ 19 عاما (25 مليونا بدلا من 2).


بينما تراجعت القيمة السوقية لـ19 لاعبا خسر كل منهم 10 ملايين يورو، لكن الخسارة الأكبر كانت من نصيب مدافع بايرن يوشوا كيميش الذي خسر 15 مليونا من قيمته وباتت قيمته الآن 60 مليون يورو.
يذكر أن المركز الأول في قائمة أغلى لاعبي كرة القدم يتقاسمه المهاجمون النرويجي إيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي والبريطاني جود بيلينغهام المتألق في صفوف ريال مدريد والفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، وتقدر القيمة السوقية لكل منهم بـ180 مليون يورو.

ملاعب

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