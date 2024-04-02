بالفيديو- هكذا خاطب أفراد الأمن العام المشاركين بمظاهرة في الرابية عند بدء التجمع

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
خاطب أفراد الأمن العام المشاركين في مظاهرة عند بدء التجمع في منطقة الرابية الليلة الماضية معبرين عن تأييدهم ووقوفهم إلى جانبهم في مسيرتهم السلمية.
وأكد أحد أفراد الأمن العام خلال الخطاب أنهم يقفون إلى جانب المشاركين في ممارسة حقهم في التظاهر، شريطة أن يكون ذلك بشكل سلمي وفقًا لأحكام القانون. وأشادوا بوعي المواطن وحرصه على تحمل المسؤولية.
وطالبوا بإنهاء المسيرة في تمام الساعة الثانية عشر مع الحرص على حفظ حقوق سكان المنطقة.
وتاليا الفيديو :
MENAFN02042024000208011052ID1108048309
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.