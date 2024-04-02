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بالفيديو- هكذا خاطب أفراد الأمن العام المشاركين بمظاهرة في الرابية عند بدء التجمع

4/2/2024 8:11:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- خاطب أفراد الأمن العام المشاركين في مظاهرة عند بدء التجمع في منطقة الرابية الليلة الماضية معبرين عن تأييدهم ووقوفهم إلى جانبهم في مسيرتهم السلمية.
وأكد أحد أفراد الأمن العام خلال الخطاب أنهم يقفون إلى جانب المشاركين في ممارسة حقهم في التظاهر، شريطة أن يكون ذلك بشكل سلمي وفقًا لأحكام القانون. وأشادوا بوعي المواطن وحرصه على تحمل المسؤولية.
وطالبوا بإنهاء المسيرة في تمام الساعة الثانية عشر مع الحرص على حفظ حقوق سكان المنطقة.
وتاليا الفيديو :

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