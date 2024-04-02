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مدير الأمن العام يفتتح مبنى مركز أمن تلاع العلي وخلدا وأم السماق الجديد

4/2/2024 8:11:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - افتتح مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، اليوم الثلاثاء، مركز أمن تلاع العلي وخلدا وأم السماق الجديد، التابع لمديرية شرطة شمال عمان، في قيادة إقليم أمن العاصمة.
ويأتي افتتاح هذا المركز، تزامناً مع احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية، وبما يضمن إدامة تنفيذ الواجبات الأمنية والإنسانية والمجتمعية لهذه الوحدات، ضمن بيئة عمل مثالية قوامها الحداثة العملياتية والخطط الإستراتيجية في مجال تقديم الخدمات الفضلى لأبناء المجتمع كافة.
وأكد اللواء المعايطة، سعي مديرية الأمن العام المستمر لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية، والمتمثلة في النهوض بمستوى الأداء الأمني والإنساني الشامل وفق أفضل المعايير، بدءًا من الخطط النوعية في إدامة الشراكة الفاعلة مع المواطنين ووصولاً إلى الارتقاء بجودة ما يقدم من خدمات، على مدار الساعة.
وأشار مدير الأمن العام، إلى أن افتتاح هذا المركز، ما هو إلا تجسيد لنهج المديرية المتواصل في ترسيخ سبل التحديث والتطوير على الصعد كافة، وبما ينعكس ايجاباً على كفاءة العمل الأمني، وتمكين العاملين من أداء واجباتهم بكل حرفية واقتدار.
ولفت اللواء المعايطة إلى ضرورة الحفاظ على نسق العمل التكاملي بين مختلف الوحدات والتشكيلات، وبما يراعي تقسيم الاختصاصات السكانية وفقاً لجغرافية المراكز الأمنية ومديريات الشرطة المختلفة، وبما يضمن الإستجابة السريعة لاحتياجات المواطنين، لا سيما الطارئة منها.
واستمع اللواء المعايطة لإيجاز قدّمه قائد أمن إقليم العاصمة أوضح من خلاله آليات العمل التي تُتبع للحفاظ على تنسيق وجودة الخدمات المقدمة، وآلية توزيع الأدوار حسب الاختصاصات الوظيفية بكل كفاءة ويسر .
كما جال مدير الأمن العام في أقسام ومرافق المبنى الجديد، للوقوف على جاهزيته، لتقديم أفضل الخدمات الأمنية للمواطنين.













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