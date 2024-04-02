نيللي كريم تنفي تلقيها ترشيحات للتعاون مع باسم سمرة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نفت الممثلة المصرية نيللي كريم تصريحات مواطنها باسم سمرة حول رفضها التعامل معه في مشروع جديد وادعائه بأنها فضلت استبداله بزوجها.ونفت بطلة مسلسل "فراولة"، خلال مشاركتها عن بُعد ضمن برنامج "تفاعلكم" مع الإعلامية سارة دندراوي، أن تكون قد تلقت أي ترشيحات للعمل مع باسم سمرة، منذ عملهما الأول والأخير في مسلسل "بنت اسمها ذات" عام 2013.وكان السمرة قد ذكر أن نيللي استبدلته بزوجها هشام عاشور في أحد المسلسلات دون أن يحدده، وذلك خلال مشاركته في إحدى حلقات برنامج المقالب "رامز جاب من الآخر" خلال شهر رمضان الجاري.



واعتبر في اللقاء أنه كان من المفترض مشاركته في المسلسل، وكان سعيداً بالدور، لكن نيللي استعانت بزوجها بدلاً منه، وهو ما أكدت نيللي أنه لا يمت للواقع بأي صلة.



واعتبر سمرة أن له فصل على نيللي لأنه ساعدها كثيراً في بداية مشوارها الفني، وأنها تعلمت التمثيل منه، فيما زوجها أراد التمثيل، فتزوج منها وترك لعبة الإسكواش.



وحرصت على الرد على تصريحاته بالقول إنها تعلمت منه التمثيل خلال مسلسل "ذات"، معتبرة أنه ليس عيباً تعلم التمثيل منه.

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