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فلسطين النيابية تُحذر من التشكيك بموقف الأردن تجاه القضية الفلسطينية

4/2/2024 8:11:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد رئيس لجنة فلسطين النيابية، فراس العجارمة، أن الوحدة الوطنية هي العمود الفقري للدولة الأردنية، داعيًا إلى ضرورة الحذر من محاولة التلاعب والتشكيك بموقف الأردن الثابت والراسخ تجاه القضية الفلسطينية، ورفض التدخلات بالشأن الأردني، والإساءة لرجال الأمن.
جاء ذلك خلال لقاء اللجنة اليوم الثلاثاء، مُدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية رفيق خرفان، وعدد من رؤساء لجان الخدمات في المُخيمات.
كما أكد العجارمة موقف الأردن الثابت والراسخ تجاه القضية الفلسطينية، والجهود التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني في جميع المحافل الدولية والإقليمية من أجل وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وديمومة إيصال المُساعدات الإغاثية والطبية إلى القطاع.
من جهتهم، أشاد خرفان ورؤساء لجان المُخيمات، بموقف الأردن المُتقدم، الذي لا يخفى على أحد، قائلين إن الأردن، بقيادة جلالة الملك، ومنذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي الغاشم على الأهل في غزة، يواصل الليل بالنهار من أجل وقف تلك الحرب، وضرورة إيصال المُساعدات الغذائية والطبية.
وأوضحوا "أن ما قامت به مجموعة قليلة خارجة عن القانون، لا تُمثل الشرفاء في المُخيمات"، مُشددين على ضرورة رص الصف وعدم السماح للحاقدين استغلال المسيرات السلمية وحرفها عن مسارها وهدفها النبيل المُتضمن نصرة أهل غزة، ووقف الحرب الوحشية.













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