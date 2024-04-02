إسرائيل: الوسطاء بلوروا مقترحا معدلا وننتظر رد حماس بشأنه

إسرائيل: الوسطاء بلوروا مقترحا معدلا وننتظر رد حماس بشأنه
التاريخ
4/2/2024 8:11:21 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري-
قال ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي "نواصل بذل كافة الجهود اللازمة للإفراج عن الرهائن وإعادتهم لإسرائيل".
واضاف :"خلال المحادثات وبوساطة مصرية بناءة، بلور الوسطاء مقترحا معدلا وننتظر رد حركة حماس بشأنه" .
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