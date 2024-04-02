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إسرائيل: الوسطاء بلوروا مقترحا معدلا وننتظر رد حماس بشأنه

4/2/2024 8:11:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي "نواصل بذل كافة الجهود اللازمة للإفراج عن الرهائن وإعادتهم لإسرائيل".


واضاف :"خلال المحادثات وبوساطة مصرية بناءة، بلور الوسطاء مقترحا معدلا وننتظر رد حركة حماس بشأنه" .


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