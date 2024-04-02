نتنياهو يعترف بمسؤولية إسرائيل عن قتل عمال الإغاثة الأجانب بغزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -
في أول تعليق له على قتل الجيش الإسرائيلي عاملين من منظمة "ورلد سنترال كيتشن" (المطبخ المركزي العالمي)، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "قواتنا أصابت بشكل غير متعمد أشخاصا أبرياء في غزة".
يأتي ذلك وسط استنكار عالمي ودعوات للتحقيق ومحاسبة إسرائيل بعد مقتل 7 أشخاص من المنظمة بغارة جوية إسرائيلية في قطاع غزة.
وكانت المنظمة الإغاثية أوضحت في وقت سابق اليوم أن القتلى الـ7 من أستراليا وبولندا وبريطانيا، وبعضهم لديهم جنسيات مزدوجة كما أعلنت وقف نشاطها في القطاع مؤقتا.
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