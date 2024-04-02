نتنياهو يعترف بمسؤولية إسرائيل عن قتل عمال الإغاثة الأجانب بغزة

MENAFN - Al Wakeel News)في أول تعليق له على قتل الجيش الإسرائيلي عاملين من منظمة "ورلد سنترال كيتشن" (المطبخ المركزي العالمي)، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "قواتنا أصابت بشكل غير متعمد أشخاصا أبرياء في غزة".



يأتي ذلك وسط استنكار عالمي ودعوات للتحقيق ومحاسبة إسرائيل بعد مقتل 7 أشخاص من المنظمة بغارة جوية إسرائيلية في قطاع غزة.

وكانت المنظمة الإغاثية أوضحت في وقت سابق اليوم أن القتلى الـ7 من أستراليا وبولندا وبريطانيا، وبعضهم لديهم جنسيات مزدوجة كما أعلنت وقف نشاطها في القطاع مؤقتا.