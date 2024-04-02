إدانات دولية لقتل إسرائيل موظفين منظمة إغاثية بغزة

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN-أدانت عدة دول، اليوم الثلاثاء، استهداف الطائرات الإسرائيلية قافلة منظمة إنسانية في غزة، ما أسفر عن مقتل سبعة من موظفي المنظمة.





وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين أن بكين "تعارض أي عمل يسيء إلى المدنيين ويدمر بنى تحتية مدنية او ينتهك القانون الدولي".





بدوره، أكد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي،

مقتل موظفة الإغاثة لالزاومي "زومي" فرانكوم في غارة إسرائيلية، استهدفت قافلة تابعة لمنظمة إنسانية في غزة.





وطالب رئيس الوزراء الأسترالي بمحاسبة الضالعين في الحادث.





من جهته، قالت مارتن غريفيث وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، "غاضبون من مقتل عمال الإغاثة في غزة".





وأضافت: "رغم الحديث عن وقف إطلاق النار إلا أن الحرب تسرق أفضل ما فينا ولا يمكن الدفاع عن تصرفات من يقف وراءها".





فيما كتب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، على منصة "إكس"، "أدين هذا الهجوم وأدعو إلى بدء تحقيق في أقرب وقت ممكن".





وقال: "رغم كل المطالبات بحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، إلا أننا نشهد سقوط ضحايا أبرياء جدد".





وطالب بوريل بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار وإتاحة الوصول الكامل للمساعدات الإنسانية وتعزيز الحماية للمدنيين.





بدوره، طلب وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي توضيحات من إسرائيل حول الغارة التي أسفرت عن مقتل سبعة موظفين في منظمة "وورلد سنترال كيتشن" الإغاثية الأميركية وبينهم بولندي.





وكتب رادوسلاف سيكورسكي على منصة إكس "طلبت شخصيا من السفير الإسرائيلي ياكوف ليفني توضيحات عاجلة. أكد لي أن بولندا ستتلقى قريبا نتائج تحقيق حول هذه المأساة"، مضيفا أن وارسو تعتزم إجراء تحقيقها الخاص.





فيما دعت الولايات المتحدة الأميركية، سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى التحقيق في استهداف موظفي منظمة المطبخ المركزي الدولية بقطاع غزة، ومقتل عدد منهم.





وأعربت متحدثة مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض أدريان واتسون في منشور على منصة إكس، عن "حزنها الشديد" لمقتل موظفين من منظمة المطبخ المركزي التي مقرها الولايات المتحدة.





وقالت: يجب حماية موظفي المساعدات الإنسانية، أثناء توزيعهم المساعدات، ونحث إسرائيل على التحقيق في الحادث.





وكانت منظمة "وورلد سنترال كيتشن" ومقرها في الولايات المتحدة، قد أعلنت في بيان صحفي "مقتل سبعة عناصر من فريقها في غزة بغارة نفذتها الطائرات الإسرائيلية".





وأوضحت أن بين القتلى مواطنين "من أستراليا وبولندا والمملكة المتحدة ومواطن يحمل الجنسيتين الأميركية والكندية وفلسطيني".





وشاركت المنظمة بشكل نشط منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، في عمليات الإغاثة ولا سيما بتوزيع وجبات غذائية على المواطنين في القطاع.