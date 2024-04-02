إدانات دولية لقتل إسرائيل موظفين منظمة إغاثية بغزة

(MENAFN
- Palestine News Network ) غزة/PNN-أدانت عدة دول، اليوم الثلاثاء، استهداف الطائرات الإسرائيلية قافلة منظمة إنسانية في غزة، ما أسفر عن مقتل سبعة من موظفي المنظمة.
وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين أن بكين "تعارض أي عمل يسيء إلى المدنيين ويدمر بنى تحتية مدنية او ينتهك القانون الدولي".
بدوره، أكد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي،
مقتل موظفة الإغاثة لالزاومي "زومي" فرانكوم في غارة إسرائيلية، استهدفت قافلة تابعة لمنظمة إنسانية في غزة.
وطالب رئيس الوزراء الأسترالي بمحاسبة الضالعين في الحادث.
من جهته، قالت مارتن غريفيث وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، "غاضبون من مقتل عمال الإغاثة في غزة".
وأضافت: "رغم الحديث عن وقف إطلاق النار إلا أن الحرب تسرق أفضل ما فينا ولا يمكن الدفاع عن تصرفات من يقف وراءها".
فيما كتب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، على منصة "إكس"، "أدين هذا الهجوم وأدعو إلى بدء تحقيق في أقرب وقت ممكن".
وقال: "رغم كل المطالبات بحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، إلا أننا نشهد سقوط ضحايا أبرياء جدد".
وطالب بوريل بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار وإتاحة الوصول الكامل للمساعدات الإنسانية وتعزيز الحماية للمدنيين.
بدوره، طلب وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي توضيحات من إسرائيل حول الغارة التي أسفرت عن مقتل سبعة موظفين في منظمة "وورلد سنترال كيتشن" الإغاثية الأميركية وبينهم بولندي.
وكتب رادوسلاف سيكورسكي على منصة إكس "طلبت شخصيا من السفير الإسرائيلي ياكوف ليفني توضيحات عاجلة. أكد لي أن بولندا ستتلقى قريبا نتائج تحقيق حول هذه المأساة"، مضيفا أن وارسو تعتزم إجراء تحقيقها الخاص.
فيما دعت الولايات المتحدة الأميركية، سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى التحقيق في استهداف موظفي منظمة المطبخ المركزي الدولية بقطاع غزة، ومقتل عدد منهم.
وأعربت متحدثة مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض أدريان واتسون في منشور على منصة إكس، عن "حزنها الشديد" لمقتل موظفين من منظمة المطبخ المركزي التي مقرها الولايات المتحدة.
وقالت: يجب حماية موظفي المساعدات الإنسانية، أثناء توزيعهم المساعدات، ونحث إسرائيل على التحقيق في الحادث.
وكانت منظمة "وورلد سنترال كيتشن" ومقرها في الولايات المتحدة، قد أعلنت في بيان صحفي "مقتل سبعة عناصر من فريقها في غزة بغارة نفذتها الطائرات الإسرائيلية".
وأوضحت أن بين القتلى مواطنين "من أستراليا وبولندا والمملكة المتحدة ومواطن يحمل الجنسيتين الأميركية والكندية وفلسطيني".
وشاركت المنظمة بشكل نشط منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، في عمليات الإغاثة ولا سيما بتوزيع وجبات غذائية على المواطنين في القطاع.
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