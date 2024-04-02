الصباح: خمسون كغم متفجرات هدية العالم للفرد في غزة ومن لم ينتصر لهم لن يجد من ينتصره غدا

MENAFN - Palestine News Network )

اعتبر الكاتب والمفكر الفلسطيني عدنان الصباح الذي يدخل اسبوعه الرابع على التوالي بالإضراب عن الطعام في مدينة جنين شمال الضفة الغربيه سكوت العالم عن المقتله بأنه أمر مقزز لمجتمع صدر ما يسمى حقوق الانسان التى بان زيفها خلال ستة شهور من عدوان وحرب آباده ضد المدنيين .

وأضاف الصباح في لقاء عبر "شبكة صبا الإعلامية" ان اضرابه عن الطعام يأتي دفاعا عن انسانيته هو وعن انسانية البشرية بعد هذا الصمت المطبق على ذبح الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وهو يشكل عارا ابديا للبشرية حيث فاق الابادة والجريمة والمقتلة بسبب تواصله بلا انقطاع ولا اغاثة وتحويل اساسيات الحياة كأدوات للموت مثل الغذاء والماء والدواء والغطاء والرداء والكهرباء .

وأكد الكاتب الصباح على ان جريمة غزة حتى لم تحترم انسانية الانسان فالموت بات بتدمير الجسد بالصواريخ وترك البشر في الطرقات وتحت الانقاض تنهشهم الحيوانات موضحا أن العالم اهدى كل فرد على ارض غزة اكثر من 50 كغم من المتفجرات وحرم عنه كل ادوات الحياة والبقاء



وشدد الصباح على ان الإجرام الاسرائيلي في غزه طال منظمات دولية وأجانب وهو دليل على ان تل ابيب تمارس المحرقه لكل من يتحرك بشرا اي كانوا جنسياتهم او ديانتهم وذلك بقتل اربعه من اعضاء الإغاثة الغذائية بريطاني وهولندي واسترالي.