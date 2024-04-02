(MENAFN
- Palestine News Network )
الصباح: خمسون كغم متفجرات هدية العالم للفرد في غزة ومن لم ينتصر لهم لن يجد
من ينتصره غدا
اعتبر الكاتب والمفكر الفلسطيني عدنان الصباح الذي يدخل اسبوعه الرابع على التوالي بالإضراب عن الطعام في مدينة جنين شمال الضفة الغربيه سكوت العالم عن المقتله بأنه أمر مقزز لمجتمع صدر ما يسمى حقوق الانسان التى بان زيفها خلال ستة شهور من عدوان وحرب آباده ضد المدنيين .
وأضاف الصباح في لقاء عبر "شبكة صبا الإعلامية" ان اضرابه عن الطعام يأتي دفاعا عن انسانيته هو وعن انسانية البشرية بعد هذا الصمت المطبق على ذبح الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وهو يشكل عارا ابديا للبشرية حيث فاق الابادة والجريمة والمقتلة بسبب تواصله بلا انقطاع ولا اغاثة وتحويل اساسيات الحياة كأدوات للموت مثل الغذاء والماء والدواء والغطاء والرداء والكهرباء .
وأكد الكاتب الصباح على ان جريمة غزة حتى لم تحترم انسانية الانسان فالموت بات بتدمير الجسد بالصواريخ وترك البشر في الطرقات وتحت الانقاض تنهشهم الحيوانات موضحا أن العالم اهدى كل فرد على ارض غزة اكثر من 50 كغم من المتفجرات وحرم عنه كل ادوات الحياة والبقاء
وشدد الصباح على ان الإجرام الاسرائيلي في غزه طال منظمات دولية وأجانب وهو دليل على ان تل ابيب تمارس المحرقه لكل من يتحرك بشرا اي كانوا جنسياتهم او ديانتهم وذلك بقتل اربعه من اعضاء الإغاثة الغذائية بريطاني وهولندي واسترالي.
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