Tuesday, 02 April 2024 04:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الصباح: خمسون كغم متفجرات هدية العالم للفرد في غزة ومن لم ينتصر لهم لن يجد من ينتصره غدا

4/2/2024 8:10:47 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
الصباح: خمسون كغم متفجرات هدية العالم للفرد في غزة ومن لم ينتصر لهم لن يجد



من ينتصره غدا

اعتبر الكاتب والمفكر الفلسطيني عدنان الصباح الذي يدخل اسبوعه الرابع على التوالي بالإضراب عن الطعام في مدينة جنين شمال الضفة الغربيه سكوت العالم عن المقتله بأنه أمر مقزز لمجتمع صدر ما يسمى حقوق الانسان التى بان زيفها خلال ستة شهور من عدوان وحرب آباده ضد المدنيين .
وأضاف الصباح في لقاء عبر "شبكة صبا الإعلامية" ان اضرابه عن الطعام يأتي دفاعا عن انسانيته هو وعن انسانية البشرية بعد هذا الصمت المطبق على ذبح الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وهو يشكل عارا ابديا للبشرية حيث فاق الابادة والجريمة والمقتلة بسبب تواصله بلا انقطاع ولا اغاثة وتحويل اساسيات الحياة كأدوات للموت مثل الغذاء والماء والدواء والغطاء والرداء والكهرباء .
وأكد الكاتب الصباح على ان جريمة غزة حتى لم تحترم انسانية الانسان فالموت بات بتدمير الجسد بالصواريخ وترك البشر في الطرقات وتحت الانقاض تنهشهم الحيوانات موضحا أن العالم اهدى كل فرد على ارض غزة اكثر من 50 كغم من المتفجرات وحرم عنه كل ادوات الحياة والبقاء
وشدد الصباح على ان الإجرام الاسرائيلي في غزه طال منظمات دولية وأجانب وهو دليل على ان تل ابيب تمارس المحرقه لكل من يتحرك بشرا اي كانوا جنسياتهم او ديانتهم وذلك بقتل اربعه من اعضاء الإغاثة الغذائية بريطاني وهولندي واسترالي.

MENAFN02042024000205011050ID1108048301

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث